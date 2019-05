Potrivit ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, noul serviciu va fi disponibil non-stop, iar datele colectate privind incidentele de securitate cibernetica vor contribui la elaborarea de strategii nationale in domeniu. "Pot spune ca e aproape un moment istoric in ceea ce priveste securitatea cibernetica in Romania. Dupa cum anuntat acum cateva zile, astazi, 2 mai, lansam numarul unic 1911, prin Centrul National de Raspuns la Incidentele de Securitate Cibernetica. Acest numar este apelabil din toate retelele la care pot fi raportate incidentele de securitate…