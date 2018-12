Stiri pe aceeasi tema

- De la 33 de cazuri diagnosticate clinic (pe baza simptomelor), in saptamana 19-25 noiembrie, numarul persoanelor afectate de virusul gripal, s-a dublat, saptamana trecuta. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana 26 noiembrie – 2 decembrie, au…

- Sezonul rece favorizeaza aparitia unor boli, asa numite boli de „sezon”: guturaiul, virozele respiratorii, pneumopatiile, gripa, afectiuni acute din sfera ORL, dar si acutizarea unor boli cronice cu care pacienții au fost diagnosticați in trecut. Incidența lor este crescuta in acest sezon…

- Gripa se imprastie repede la Brasov, odata cu sosirea timpului rece. Intr-o saptamana, numarul cazurilor s-a triplat! Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana 19-25 noiembrie, in Brasov au fost aproape 2.500 de brasoveni care au…

- Numarul cazurilor de gripa inregistrate clinic este in creștere in Brașov. Numarul celor diagnosticati saptamana trecuta este de trei ori mai mare decat in perioada anterioara. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana 19-25 noiembrie, au fost…

- Un numar de 2.705 persoane din judetul Galati au fost diagnosticate cu viroze respiratorii si pneumonii in ultima saptamana de raportare, cu 524 mai multe decat la raportarea precedenta, cand au fost inregistrate 2.181 de cazuri, a declarat joi presei purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica…

- Potrivit DSP Dambovita, datele statistice indica o descrestere a numarului de imbolnaviri pentru intervalul 29 octombrie-4 noiembrie, inregistrandu-se 660 de infectii respiratorii, fata de 893 de cazuri diagnosticate in saptamana precedenta.

- In ultima saptamana nu s-a raportat niciun caz de gripa, insa tot mai multi brașoveni ajung la medic din cauza „bolilor de sezon”. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brașov, in saptamana 22.10.2018-28.10.2018 s-au prezentat la medic 2.179 de pacienți cu aproape…

- Odata cu scaderea valorilor temperaturii se asteapta o crestere rapida a numarului de viroze respiratorii, inclusiv gripa. Persoanele in varsta si copiii sunt sunt cei mai expusi pentru ca sistemul lor imunitar este mai fragil. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj avertizeaza populația cu privire…