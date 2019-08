Numărul incendiilor de vegetaţie uscată din Harghita, semnificativ mai mare faţă de 2018 Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat, pentru Agerpres, ca in primele sapte luni ale anului s-au inregistrat 88 de incendii de vegetatie uscata si doua incendii de vegetatie uscata si fond forestier, in care au ars aproape 194 hectare de vegetatie uscata, precum si 100 de brazi si 100 de puieti.



Pentru stingerea acestora au intervenit atat pompierii militari, cat si cei civili.



Cele mai multe incendii, respectiv 89, au avut loc in primele sase luni ale anului, in luna iulie fiind inregistrat un singur caz.



Numarul este mult mai mare decat…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

