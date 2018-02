Stiri pe aceeasi tema

- Numarul extracomunitarilor care au patruns ilegal in Uniunea Europeana a scazut in anul 2017, fiind la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, anunta Agentia europeana pentru protectia frontierelor (Frontex), potrivit EUObserver. In total, in anul 2017, in tarile Uniunii Europene au fost…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Numarul de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene a scazut cu 60% in 2017 fata de anul precedent, dar ramane ridicat, a anuntat marti agentia europeana pentru politia de frontiera Frontex, citand cifrele furnizate de tarile membre, scrie agerpres.ro.

- Dupa cresteri constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…

- Aproape 6.000 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița romana, in 2017, cei mai multi fiind organizati in grupuri conduse de calauze, potrivit datelor Poliției de Frontiera. Majoritatea imigranților provin din tari precum Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, iar peste 230 de persoane sunt…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Uniunea Europeana si Albania au ajuns luni la un acord privind desfasurarea de politisti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) pe teritoriul albanez, pentru a gestiona problemele privind imigratia, initiativa despre care Bruxellesul spera sa devina un model pentru alte…

- Potrivit agentiei americane de evaluare financiara Fitch, cresterea economica a Romaniei in 2018 va fi de 3,8% fata de avansul de 5,5% estimat de Minsterul roman de Finante. „Modificarile din domeniul fiscalitatii si recenta schimbare a prim-ministrului va creste dezechilibrul la nivel…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns in decembrie la maximul ultimilor zece ani, dar in Romania toți indicatorii au scazut semnificativ din cauza crizei guvernamentale, potrivit studiului GfK privind climatul de consum din Europa. Datele sunt valabile pentru ultimul trimestru din 2017, cand tensiunile…

- „Daca ne ajuta Dumnezeu, anul acesta implementam multe proiecte. Avem trei cu fonduri europene, si lucram la alte doua cu fonduri guvernamentale. De curand am finalizat achizitia, si cred ca, la inceputul lunii martie, vom emite autorizatia de constructie pentru reabilitarea si modernizarea…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Zeci de imigranți ar fi murit in urma unui naufragiu in Libia, transmite Agenția ONU pentru Migrație. Numai trei oameni, din Pakistan, ar fi supraviețuit, transmite BBC. In ultimii ani, numarul naufragiilor in care imigranții și-au pierdut viața s-au inmulțit. Libia a devenit o ruta de tranzit preferata…

- Calatorie intrerupta pentru doi tineri de 26 și 30 de ani din Albania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera romani, dupa ce au trecut ilegal din Serbia in țara noastra. Calatorii au fost prinși in zona localitații Jimbolia.

- Progresele cumulate, inregistrate de Moldova in raport cu Uniunea Europeana, in perioada 2015-2016, au fost suficiente pentru ca Moldova sa ramana pe pozitii fruntase in cadrul Parteneriatului Estic, scrie expertul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.

- Inspectorul sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, a prezentat, astazi, raportul pe anul trecut al institutiei pe care il conduce. Mihai Gasparel a precizat ca in 2017, inspectorii Garzii Forestiere au efectuat in judetul Suceava un numar de 1.341 de controale regim silvic si materiale lemnoase,…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca in 2018 numarul imigranților veniți pe mare va crește, așadar și Romania va fi expusa riscului.Halep merge CEAS: Descoperire URIAȘA facuta de australieni despre romanca, in timpul meciului cu japoneza Osaka ”Nici…

- Agentia europeana pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) se asteapta in acest an la o crestere a numarului de migranti ilegali sositi pe mare in Spania, dupa ce in 2017 numarul acestora s-a dublat fata de anul precedent, a anuntat vineri directorul Frontex, Fabrice Leggeri, relateaza Reuters.…

- Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Organism Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și angajaților Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie –…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, fiind efectuate peste 8.800 de controale, au anuntat, luni, reprezentantii Romsilva. Potrivit acestora, s-au confiscat peste 6.000 de pomi taiati ilegal, in scadere cu 42 la suta fata de anul precedent, s-au constatat peste 130…

- Un raport publicat de Senatul Statelor Unite a avertizat, vineri, ca este de asteptat ca Rusia sa incerce sa afecteze incercarea Serbiei de a adera la Uniunea Europeana si sa intervina in alegerile electorale care vor avea loc in Italia anul viitor, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel ...

- Peste 200 de migranti de origine africana au reusit sa traverseze sâmbata gradul dublu care separa Marocul de enclava spaniola Melilla, potrivit mai multor responsabili, însa unii dintre ei au fost raniti, precum si un politist, relateaza AFP. În cursul dupa-amiezii,…

- Petre Daea: “Am spus foarte clar ca vom da subventiile la timp” in Economie / Aflat in vizita in Teleorman, la batranii din centrele de la Furculesti si Cervenia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit si despre subventiile pentru agricultori. “Noi am spus foarte clar…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Strategia de Dezvoltare Locala a comunitații Garcini, municipiul Sacele” a avut cel mai mare punctaj in etapa preliminara de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala propuse spre finanțare in cadrul mecanismului Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitații, mecanism implementat…

- Aceasta nu este singura investitie care se va contura in noul an, Ilie Canea urmand sa semneze un al doilea contract cu Ministerul Dezvoltarii. De aceasta data este vorba despre extinderea retelelor de apa in localitatile Lapusnicel si Parvova si racordarea gospodariilor la acestea. „Alimentarea…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) in județul PRAHOVA, in cursul anului 2017 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,75…

- Uniunea Europeana nu acorda bani pentru ca Republica Moldova sa ofere ceva în schimb. Condițiile înaintate, chiar daca sunt îndreptate împotriva a ceva sau a cuiva, atunci este vorba despre sistemul birocratic sau clasele politice mai puțin bune, însa ele sunt în…

- Aproximativ 3.900 de migranti ilegali au debarcat pe tarmurile Spaniei in noiembrie, a indicat luni agentia pentru frontierele Uniunii Europene, FRONTEX, precizand ca este vorba de un numar lunar record de cand au inceput inregistrarile in 2009, relateaza agentia DPA. Numarul este ''de trei ori mai…

- Aproximativ 3.900 de migranți ilegali au debarcat pe țarmurile Spaniei in noiembrie, a indicat luni agenția pentru frontierele Uniunii Europene, FRONTEX, precizand ca este vorba de un numar lunar record de cand au inceput inregistrarile in 2009, relateaza agenția DPA. Numarul este ''de trei…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Agenția de presa Reuters prezinta principalele prevederi ale celor mai importante trei domenii ale acordului dintre Marea Britanie și UE: Drepturile cetațenilor Acestea se refera la cetațenii britanici, inclusiv soții și copii, care traiesc intr-un stat al UE și la alți cetațeni din…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Minoritatile din Uniunea Europeana raporteaza niveluri ridicate de discriminare, a transmis marti Agentia pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a blocului comunitar, criticand faptul ca situatia nu s-a imbunatatit aproape deloc in ultimul deceniu, transmite dpa, conform agerpres.ro. "Astazi, noile…

- Partidele politice deja au intrat în campanie electorala, chiar daca nu se spune deschis acest lucru. Acțiunile desfașurate de formațiunile politice au destinația anului 2018. Afirmația aparține purtatorului de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari și a fost facuta…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…