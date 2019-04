Numărul ieşenilor care primesc tratament pentru hemofilie s-a dublat în doi ani 900 de persoane au fost diagnosticate si au beneficiat de tratament decontat de CNAS din cauza hemofiliei anul trecut. Numarul beneficiarilor a crescut cu peste 50- in decursul a 12 ani, iar in ultimii doi ani, numarul acestora aproape s-a dublat. Suma decontata de CNAS pentru preventia si tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie a ajuns la 155 milioane de lei, arata Casa de Asigurari. „Crestere sustinuta a finantarii programului este un bun indic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

