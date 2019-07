Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a crescut cu 0,05% în T1;capitalul social a scăzut cu 75,3% Aceste societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 8,64 milioane dolari, in scadere cu 75,3% fata de perioada ianuarie - iunie 2018.



Potrivit sursei citate, in intervalul 1991 - 2018, au fost infiintate 221.334 de societati cu participare straina la capital, valoarea totala a capitalului social subscris fiind de peste 63,117 miliarde de dolari.



