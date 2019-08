Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceasta perioada, datoria publica a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro, o crestere de 9,26%.…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceasta perioada, datoria publica a crescut cu peste 3,2 miliarde euro, la 37,982 miliarde euro, o crestere de 9,26%.In…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,322 miliarde de euro (comparativ cu 1,783 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,762 miliarde de euro, iar creditele intragrup…

- Aceste societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 8,64 milioane dolari, in scadere cu 75,3% fata de perioada ianuarie - iunie 2018.Potrivit sursei citate, in intervalul 1991 - 2018, au fost infiintate 221.334 de societati cu participare straina la capital, valoarea…

- Exporturile catre statele UE au o pondere de 77,6% in total exporturi.Tarile situate pe primele trei locuri in derularea exporturilor au fost Germania (23,3% din total exporturi), Italia (11,1%) si Franta (7,4%).In primele patru luni ale acestui an, valoarea totala a exporturilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde de euro, in primele cinci luni din 2019, in crestere cu 32,6% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 2,564 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al...

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,491 miliarde de euro (comparativ cu 1,660 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,476 miliarde de euro, iar creditele intragrup au…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut. În primele…