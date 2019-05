Numărul femeilor-deputat din Parlamentul European s-a dublat In prezent, femeile reprezinta o treime - 36% - dintre cei 751 de alesi ai Parlamentului European, proportie care a crescut de mai bine de doua ori in cei 40 de ani de legislaturi: in 1979 - prima data cand membrii acestui for au fost desemnati prin vot universal direct - femeile reprezentau doar 16%. Totusi, femeile sunt mai numeroase in parlamentul de la Strasbourg decat in cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, unde nu reprezentau decat, in medie, 27,9% dintre deputati, in 2018, conform datelor Serviciilor de cercetare ale PE, potrivit Agerpres.



- In 2018, cel mai ridicat procentaj al femeilor in parlamentele nationale se inregistra in Suedia (47%), Finlanda (42%), Belgia si Spania (ambele cu 40%), Austria (37%), Danemarca si Portugalia (ambele cu 36%) si Italia (35%), iar cel mai scazut in Ungaria (13%), Malta (15%), Cipru si Grecia (18%)…