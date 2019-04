Stiri pe aceeasi tema

- Gigel Stirbu, presedintele comisiei de Cultura, a anuntat ca „l-am invitat pe presedintele-director general al SRR, Georgica Severin, marti, 26 martie, incepand cu ora 12.00, pentru a raspunde public acuzatiilor ce i se aduc, in fata membrilor Comisiei pentru Cultura, arte si mijloace de informare…

- Consiliul de Administratie al SC BTT Perla Costinestiului SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.03.2019, ora 12.00, Ia sediul societatii din localitatea Costinesti. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor…

- ​Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara, la Digi Sport, ca handbalistei Cristina Neagu i s-a propus mentinerea salariului actual, nefiind posibila o marire, dupa cum a cerut impresarul sportivei, transmite News.ro.“La începutul acestui an au fost mai multe discutii,…

- Recent au fost lansate în spațiul public diverse opinii despre cum ar trebui BNR sa-și ajusteze politicile pentru a atinge anumite obiective, scrie consilierul Guvernatorului BNR, Cezar Boțel, pe blogul Bancii Centrale. Boțel a reprezentat România la FMI începând din septembrie…

- Nineta Barbulescu, ambasadorul Romaniei in Vanuatu (foto: www.viata-libera.ro) La 31 mai 2018, la Lome, in Togo, Romania si Vanuatu au stabilit oficial relatii diplomatice. Documentul a fost semnat de Cosmin Dinescu, secretar general in Ministerul de Externe, si de Ralph Regenvanu, ministrul de Externe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, va depune eforturi pentru facilitarea adoptarii masurilor propuse de Comisia Europeana in privinta retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. "In privinta Brexit-ului, Acordul agreat deja intre…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a condus delegatia Romaniei la cea de-a 22-a Reuniune ministeriala Uniunea Europeana - Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (UE-ASEAN), care s-a desfasurat la Bruxelles, la 21 ianuarie 2019. Reuniunea ministeriala a avut ca tema principala de dezbatere…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a legii anticoruptie, pentru transpunerea unei directive europene din iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale UE. In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza…