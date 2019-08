Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se ridica la 6 dupa ce inca o pacienta in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineața, la Spitalul Universitar București, informeaza Ministerul Sanatații, citat de Mediafax.Ministerul Sanatații a fost informat ca una dintre victimele ...

- Una dintre victimele agresiunii de la Spitalul Sapoca, internata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, a murit luni dimineata, informeaza Ministerul Sanatatii. ‘MS a fost informat ca una dintre victimele agresiunii de la Spitalul Sapoca, internata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti,…

- Numarul deceselor din cazul de la Spitalul Sapoca s-a ridicat la 6. A murit inca o pacienta Numarul deceselor in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se ridica la 6 dupa ce inca o pacienta in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineata, la Spitalul Universitar Bucuresti, informeaza Ministerul Sanatatii.…

- Numarul deceselor in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca a ajuns la sase dupa ce inca o pacienta in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineata, la Spitalul Universitar Bucuresti, informeaza Ministerul Sanatatii.

- Numarul deceselor in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se ridica la 6 dupa ce inca o pacienta, in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineața, la Spitalul Universitar București, informeaza Ministerul Sanatații. Pacienta suferise o intervenție chirurgicala complexa. Pe toata perioada tratamentului,…

- Inca o persoana dintre cele ranite in urma atacului de la Sapoca și-a pierdut viața. Numarul deceselor in cazul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se ridica la 6 dupa ce inca o pacienta in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineața, la Spitalul Universitar București,

- Barbatul care a ucis cinci pacienți și a ranit alți opt cu un stativ de perfuzie este audiat a doua oara de procurori chiar la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, unde a avut loc atacul. Nicolae Lungu, un barbat de 38 de ani din comuna Sageata, este cercetat pentru omor calificat, au precizat surse din randul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Buzau, din punctul ei de vedere, tragedia de la Sapoca putea fi evitata. Ministrul Sanatații a mai spus ca Spitalul de Psihiatrie Sapoca, unde patru oameni au fost ucisi si alti noua raniti de un pacient internat, nu a solicitat niciodata angajarea…