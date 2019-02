CS Minaur Baia Mare II se impune in duelul impotriva echipei CSM Oradea

Echipa masculina CS Minaur Baia Mare II a rupt seria infrangerilor suferite in compania formatiei CSM Oradea. In cadrul etapei a XII-a a Diviziei A la Handbal Masculin, baimarenii s-au impus in fata oradenilor cu scorul de 29-28. In partida impotriva CSM Oradea… [citeste mai departe]