Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o declaratie. Ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au facut mai multi afluenti ai raului Angara sa iasa din matca, provocand inundatii masive. A fost necesara…

- Agenția naționala de meteorologie Meteo France a transmis ca valul de canicula, care incepand de luni afecteaza Franța și cea mai mare parte a vestului Europei, va dura toata saptamana, iar temperaturile ar putea urca pana la 40 de grade Celsius in unele zone, informeaza postul ABC News, scrie Mediafax.La…

- Ministerul Afacerilor Externe considera ilegale si lipsite de relevanta, sub raport politic si juridic, asa-numitele "alegeri parlamentare" desfasurate in regiunea separatista Osetia de Sud si reitereaza apelul pentru solutionarea pe cale pasnica a conflictelor prelungite din Georgia. ''Ministerul…

- 843 de decese cauzate de fumat in Argeș, in 2018. In fiecare an, pe 31 mai, OMS impreuna cu partenerii de pe glob celebreaza Ziua Mondiala fara Tutun (ZMFT). Campania reprezinta o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare in randul populației privind efectele nocive ale consumului de…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua marti o vizita la Craiova, context in care se va intalni cu autoritatile locale din regiunea Olteniei si isi va lansa ultima carte. Potrivit agendei sefului statului, intalnirea cu autoritatile locale din regiunea Olteniei va avea loc la ora 16,05,…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Mai multe regiuni europene sunt devastate zilele acestea de fenomene meteo extreme. A nins abundent în insula mediteraneana Corsica, inundațiile au facut ravagii în mai multe regiuni ale Italiei, vijelie, grindina și ninsoarea s-au abatut pete Croația.…

- Comisia Europeana propune acordarea unui sprijin de 8,2 milioane de euro pentru regiunea de Nord-Est a Romaniei, puternic afectata de inundatiile din vara anului 2018. Propunerea de astazi a Comisiei Europene de mobilizare a asistentei financiare prin Fondul de solidaritate include, pe langa Romania,…

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in regiunile din sudul si estul Africii de Sud in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Echipele de interventie au cautat printre resturile locuintelor si altor…