- Un raport al Consiliului Europei arata ca rata de incarcerare din Romania a scazut cu 17% intre 2005 si 2015 iar timpul petrecut in inchisori de detinuti a crescut cu 30% in aceeasi perioada. De asemenea, inchisorile sunt in continuare suprapopulate, numarul total de locuri scazand cu 25% intre 2005…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pieţei forţei de muncă, aceasta urmând să sprijine…

- Reporter: In stadiile incipiente cancerul nu «doare» motiv pentru care pacientii se prezinta tardiv la medic. In cazul cancerului gastric exista semne care sa ridice semne de intrebare? Dr. Ana Maria Singeap, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, Spitalul Sf. Spiridon: Da, exista asa-numitele…

- Conform ANOFM, numarul total de someri la finele lunii august, respectiv 302.589 de persoane, a scazut cu 2.780 fata de cel de la sfarsitul lunii anterioare. Din totalul somerilor inregistrati, 55.053 au fost someri indemnizati si 247.536 neindemnizati. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- In prima jumatate a acestui an au fost inmatriculate in Romania aproape 300 de masini electrice. Comparativ cu perioada similara a anului trecut, sunt de zece ori mai multe. In Europa, s-au inmatriculat peste 88.000 de mașini electrice, dintre care aproape un sfert au ajuns in Norvegia. In Bulgaria…