Stiri pe aceeasi tema

- Suceava, judet aflat pe locul opt dupa numarul de locuitori, este clasat pe locul trei in topul zonelor cu cei mai multi copii inscrisi la clasa pregatitoare. Numarul copiilor inscrisi in clasa pregatitoare a ajuns anul acesta la aproape 153.000, dintr-o populatie totala de 19,64 de milioane…

- Romgaz, Transgaz si Conpet Ploiesti sunt companiile din structura indicelui BET-XT care au lucrat in 2017 la cele mai ridicate niveluri ale marjei de profit, un indicator financiar care arata cat de profitabila este activitatea unei companii, in timp ce la polul opus este furnizorul privat de servicii…

- La zece ani de la preluarea oficiala de catre Ford a uzinei de la Craiova, americanii au venit cu un model de volum si ar putea ajunge la peste 120.000 de masini asamblate anual. In cei zece ani, numarul angajatilor a fluctuat de la peste 3.500 la aproape 4.500 in prezent. In aceeasi perioada,…

- Cresterile de salarii s-au reflectat in evolutia afacerilor marilor firme de munca temporara, care au avut vanzari mai mari, desi numarul de angajati „inchiriati” a scazut. Cele 16 companii membre ale ARAMT - Asociatia Agentilor de Munca Temporara din Romania – au incheiat anul trecut cu…

- Cele 25 de companii din structura BET-XT, considerat de unii analisti ca indicele reprezentativ pentru evolutia bursei romanesti intrucat pe langa emitentii din prima liga bursiera urmareste si actiunile SIF-urilor, dar si actiuni din esalonul doi, au raportat afaceri de 50,6 miliarde de lei pentru…

- Romania ocupa ultimul loc in Europa si antepenultimul loc in lume in indexul statusului profesorului in societate, aceasta meserie fiind vazuta ca una nedorita si neplacuta pe plan local, arata rezultatele unui studiu despre statutul profesorilor realizat de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL)…

- Productia de vin a Romaniei a ajuns anul trecut la peste 4,26 de milioane de hectolitri, in cres­tere cu circa 30% fata de anul precedent, arata calculele ZF pe baza datelor de la Ministerul Agricul­turii (MADR). Astfel, pro­ductia de vin a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii patru ani si revine…

- Deficitul comercial de 775 mil. euro din ianuarie este cel mai mare inregistrat in prima luna din an, in ultimii zece ani, demonstrand ca „excesul de cerere” atat de criticat de unii economisti ramane foarte sus, in ciuda unor masuri de stopare a consumului, precum majorarea dobanzii-cheie a BNR…

- Companiile cu capital privat romanesc au avut afaceri de 571 de miliarde de lei in 2016, cu 4% mai mult decat in 2015, in timp ce companiile cu capital strain si-au majorat afacerile cu 5% in 2016, pana la 609 miliarde de lei. Ce ar trebui facut pentru gasirea si construirea unui model pentru…

- E foarte scump sa recrutezi o echipa. Noi platim salarii de top la nivelul tarilor in care mergem. In Romania platim 20-30% peste piata. UiPath, start-up-ul local specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale com­paniilor cu ajutorul…

- ♦ Creste indatorarea firmelor romanesti, scade indatorarea firmelor straine ♦ Capitalurile proprii totale din economie sunt de circa 433 de miliarde de lei, adica aproape 100 de miliarde de euro. Companiile cu capital privat romanesc aveau un grad de indatorare la sfarsitul anului 2016…

- Salariul mediu net din agricultura si vanatoare a ajuns anul trecut la peste 1.700 de lei, in crestere cu 13% fata de anul precedent, arata datele de la Institutul National de Statistica. Astfel, venitul net salarial al unui lucrator din acest sector incheie al saptelea an consecutiv de crestere. …

- Consumul a crescut in ianuarie cu 11,1% fata de ian. 2017, avansul fiind sustinut de toate cele trei segmente, dar mai ales de bunuri nealimentare. Romanii au cumparat mai multe haine si cosmetice, si-au innoit electrocasnicele si mobila semn ca exista incredere in economie. Ianuarie 2018…

- In companiile care transporta marfuri, colete sau persoane sau ofera servicii de logistica si depozitare lucreaza peste 350.000 de oameni. Salariul mediu net al unui angajat din sectorul de transport si depozitare a ajuns anul trecut la aproape 2.300 de lei, in crestere cu 15% fata de anul…

- Un angajat din fabricile de pro­du­se din tutun a castigat anul trecut in me­die un salariu de aproape 4.400 de lei, in crestere cu doar 3,4% fata de anul pre­cedent, conform calculelor ZF pe baza da­telor Institutului National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din eco­nomie…

- Un angajat activ intr-o fabrica de bauturi a castigat anul trecut in medie un salariu mediu net de 2.482 de lei pe luna, in crestere cu aproape 6% fata de anul precedent, arata datele de la Institutul National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din economie a avansat anul trecut…

- Cel putin zece cladiri de birouri din Bucuresti au un grad de ocupare de sub 50%. Pachete mai avantajoase de servicii si un cost mai mic cu chiria, amplasare intr-o zona centrala sau aproape de mijloacele de trasport in comun sunt cateva dintre motivele cu care cladirile mai vechi de cinci-zece…

- Salariul mediu net din industria alimentara a crescut de aproape doua ori in perioada 2008-2018, ajun­gand la aproape 1.700 de lei lunar, arata datele de la Institutul National de Statistica. Astfel, salariile din industria alimentara au crescut constant incepand cu anul 2010, dupa doi ani…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- ♦ Intr-un an cu o crestere economica de 7%, nicio companie din indicele de referinta BET nu a avut pierderi, iar singurele diminuari ale rezultatelor nete au fost inregistrate in cazul a trei emitenti: Banca Transilvania, Transelectrica si Electrica. Cele 13 companii din struc­tura…

- ♦ Salariul mediu din banci a ajuns 4.568 de lei net luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul anterior ♦ Daca in urma cu un deceniu bancherii castigau cu 64% mai mult ca angajatii din asigurari, in prezent asiguratorii sunt, pe medie, mai bine platiti decat angajatii din banci. Salariile…

- „In ultimii 3 - 4 ani am auzit romana din ce in ce mai des pe strada, iar in orice companie din Bruxelles cu care am avut de-a face exista cate cel putin un angajat roman.” Aproape unu din zece locuitori straini ai Bruxelles-ului este roman, arata datele publicate in aceasta saptamana…

- Acesta este al doilea val important de turbulente care loveste aeroportul din Timisoara dupa ce in anul 2013 compania Carpatair a acuzat politicile comerciale discriminatorii ale aeroportului legate de taxele mai mici oferite competitorilor de la Wizz Air. Ryanair, cea mai mare companie…

- ♦ Din 29 de sectoare economice unde capitalul strain este majoritar, cu o pondere de peste 52%, 20 sunt sectoare industriale. Firmele straine detin peste 80% din fabricarea pro­du­selor de tutun, prelucrarea titeiu­lui, fabricarea de autovehicule si echipa­men­te electrice, telecomunicatii,…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Romanii au efectuat plati cu cardul la POS-urile comercian­tilor si in me­diul online in valoare de 63 de mi­liarde de lei in 2017, de aproape doua ori mai mult decat in urma cu doi ani, arata datele BNR agre­ga­te de ZF. Mai mult, platile cu cardul s-au intensificat in al patrulea trimestru…

- Seful Unilact Transilvania: „De cand sunt eu in industria lactatelor, nu am mai vazut pret la unt atat de mare. Chinezii consuma mult mai mult unt decat in urma cu 10 ani“. In top cinci al celor mai mari cresteri de preturi la alimente in 2017 au fost ouale – care s-a scumpit cu 43%, untul…

- Com­paniile cu capital majoritar pri­­vat romanesc au cea mai ma­­re pondere in lucrarile spe­ci­a­le de constructii, de 86%, acti­­vitatile de investigatie si prote­ctie, de 86% si la restaurante de 83%, se arata in a treia editie a studiului „Ca­pitalul Privat Romanesc”, publicat de Zia­rul Financiar…

- ♦ Romania s-a situat anul trecut pe locul cinci in regiune dupa valoarea medie a tranzactiilor semnate, de 21,2 mil. euro, arata raportul anual al Euromoney (EMIS) si al casei de avocatura CMS ♦ Cele mai interesante piete pentru investitori, fie ei strategici sau financiari, sunt Polonia, Cehia, Rusia…

- In 2016, ultimul an pentru care Institutul National de Statistica INS) are datele complete pentru importurile de petrol, Romania a avut nevoie de circa 7,5 de milioane de tone de petrol, aproape 90% din cantitatea necesara in 2008. Factura platita pentru aceasta cantitate a fost insa de…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Citeste si: Consumul la 10 luni se mentine sus, dar majorarea accizelor la carburanti a tras vanzarile in jos in octombrie Electricitate pentru mobilitate: Masinile electrice incep sa-si faca loc si lasa in urma alimentarea cu carburanti Cei patru care fac legea: Companiile Petrom, Rompetrol, Lukoil…

- Planul guvernului este ca din 2022 Norvegia sa asigure 43% din necesar, GNL 37%, iar productia proprie 20%. Cele mai importante elemente care asigura performanta unui lider vizeaza in primul rand stabilirea prioritatilor care conduc spre productivitate, angajarea talentelor de top si alegerea…

- „Planul nostru de afaceri pe 2018 include un buget de investitii de circa 4 milioane de lei directionati pentru dezvoltarea si marketarea unor solutii pentru consumatori finali.” Siveco, unul dintre cei mai mari furnizori de software si servicii de IT de pe piata locala, cu venituri totale…

- Networkingul te ajuta sa te dezvolti si in cariera, nu doar in afaceri Arta networkingului este departe de a fi o activitate rudimentara, networkingul realizat la nivel profesional implicand o activitate sustinuta care nu ar trebui sa se termine la sfarsitul evenimentului ci, dimpotriva,…

- Un sfert din vizitatorii straini care s-au cazat in unitatile turistice din tara anul trecut au provenit din Asia, America de Nord si de Sud, dar si Africa, numarul vizitatorilor veniti din aceste zone fiind in crestere, arata datele de la Statistica. Romania a atras anul trecut 640.000…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- ♦ Constructori auto, producatori industriali si de biotehnologie, porturi, drumuri si transportul de energie, toate sunt in vizorul Beijingului in vederea reducerii dependentei Chinei de tehnologiile straine ♦ Prin achizitia de active strategice, Beijingul cumpara si influenta in politica europeana.…

- ♦ Pentru Orange directia strategica este extinderea prezentei pe piata de servicii fixe din Romania, inclusiv prin construirea unei retele fixe proprii, sau achizitia unor jucatori mai mici. Grupul francez Orange, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de telecom din Europa, va face…

- Gigantul A & D Pharma, ce cu­prinde distribuitorul de medicamente MediPlus si farmarciile Sensiblu si Punkt, este de mai multi ani liderul pietei farma locale cu afaceri de 5,7 mld. lei (1,3 mld. euro) in 2016, ultimul an pentru care exista date publice. La fina­lul anului trecut, grupul a trecut…

- ♦ In urma cu zece ani, carbunii asigurau 40% din productia de energie, iar eolinele nu existau. Ieri, un sfert din energia Romaniei era generat in jurul pranzului de 1.000 de turbine eoliene. Aceasta schimbare din structura productiei este cea mai importanta transformare prin care a trecut sistemul…

- ♦ In industria textila, de imbracaminte si incaltaminte lucreaza circa 205.000 de oameni, numarul lor scazand constant in ultimul deceniu l Mai exact, in perioada 2007-2017 numarul de salariati a scazut cu peste 40% ♦ La polul opus, salariul mediu brut a crescut cu 150%, pana la circa 2.300 de lei ♦…

- ♦ Pe piata romaneasca s-au semnat anul trecut peste 105 tranzactii care au avut o valoare de minimum 5 mil. euro, a caror valoare cumulata a fost de 4 - 4,6 mld. euro ♦ Cele mai fierbinti trei domenii au fost energia, serviciile financiare si tehnologia (impreuna cu media si telecom), tranzactiile totale…

- Aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) erau dotate anul trecut cu un calculator, diferenta dintre mediul urban si cel rural fiind de peste 20 de procente, conform datelor dintr-o ancheta privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si Comunicatiilor, realizata…

- Turbomecanica a triplat banii investitorilor pe parcursul anului 2017 si a avut cea mai mare crestere a pretului din toate actiunile de la bursa romaneasca. Cele mai performante zece actiuni din indicele BET-BK, care urmareste cele mai lichide 25 de actiuni de la bursa, inclusiv SIF-urile…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- Consolidarea tot mai accentuata din sectorul bancar pune si mai multa presiune pe jucatorii ramasi in piata, determinandu-i sa fie mai competitivi si sa aiba o viteza de reactie mai mare in oferirea produselor si serviciilor catre clienti, considera Francois Bloch, director general al BRD, a treia…

- Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), cel mai mare din tara, a inregistrat in 2017 un trafic de peste 12,8 milioane de pasageri, plus 16% fata de anul precedent. Astfel, numarul de pasageri care au tranzitat aeroportul a ajuns la un nivel record. In plus, fata de anul 2006, indicatorul…

- Segmentul politelor auto, principala sursa de business pentru asiguratori, dar si principala sursa de probleme, va continua sa genereze provocari in 2018, fiind cel in care se resimte cel mai acut lupta pentru cota de piata si clienti, afirma Adrian Marin, CEO al Generali Romania si presedinte al…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…