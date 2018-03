Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- In 2017, Franta a inregistrat un deficit public mai mic decat se astepta, 2,6% din Produsul Intern Brut in loc de 2,9% din PIB cat preconizau autoritatile de la Paris, a anuntat Institutul National de Statistica, informeaza AFP. Romania inregistra in al doilea trimestru al anului trecut, cel mai mare…

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 202.200 tone echivalent petrol (tep), cu 28,7% (81.400 tep) mai putin fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/, potrivit Agerpres.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 584 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat, in medie, la aproximatov 2.183 lei de persoana, potrivit unui comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS).

- Romania a importat o cantitate de 17.083 tone de lapte brut in luna ianuarie 2018, in creștere cu 17,2% fața de aceeași perioada din 2017 și cu 10,5% mai mult fața de luna decembrie, conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS). In ceea ce privește cantitatea de lapte colectata…

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul semnaleaza…

- A crescut numarul pensionarilor. In trimestrul IV a anului 2017 numarul pensionarilor a fost de 5.229.000 de persoane, in creștere cu 5.000 fața de trimestrul precedent. Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,9%) in numarul total de pensionari. Și pensiile au fost mai mari ca…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Inflatia a urcat la 4,7%, in februarie, maximul ultimilor cinci ani Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2017, s-a majorat cu 2% comparativ cu anul anterior, ajungand la 53.301 de unitati, insa in regiunea Sud-Vest Oltenia acesta a scazut, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit economica.net, repartitia ...

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Harta salariilor din Romania pe anul 2017 arata ca salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, insa in peste jumatate dintre judetele țarii noastre, salariile oamenilor sunt sub 2.000 de lei net. Angajații bucureșteni se afla pe primul loc in topul celor mai mari…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea…

- ♦ Aproape toata productia locala de haine, textile si incaltaminte ia drumul exporturilor, ajungand in depozitele marilor retaileri precum H & M, Zara sau Max Mara. Desi valoarea totala a exporturilor de profil a ramas relativ stabila, exporturile totale ale Romaniei au crescut puternic. …

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Totodata, spune domnia sa, este imbucurator faptul ca previziunile catastrofice ale „economistilor cu diplome primite la apelul bocancilor” incep sa nu mai fie ascultate de catre forurile externe. „ Ma bucur ca Institutul National de Statistica a constatat cea mai mare crestere din ultimii 10 ani. Vreau…

- Lucrarile de constructii au inregistrat anul trecut o scadere cu 5,4% fata de anul anterior, afectate de declinul lucrarilor de infrastructura si de constructii nerezidentiale, in timp ce constructia de locuinte a avansat semnificativ, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- In anul 2017, volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% fata de 2016, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Pe elemente de structura au avut loc caderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 24,6% si la…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut la 4,6% in luna decembrie a anului trecut, mai mica cu 0,1 puncte procentuale fata de luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 1,8 puncte procentuale…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). …

- Cifra de afaceri a firmelor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fața de aceeași luna a anului anterior, ritm incetinit fața de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in decembrie la 3,32%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National…