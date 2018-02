Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32- in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Anul trecut, au fost emise peste 1,1 milioane de permise de conducere, cu 42,47% mai multe decat in 2016 si cu 108% mai multe decat in 2015, potrivit celor mai recente date ale Directiei Regim de Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV). In 2017 au fost emise 3.464.128 de documente…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor este pregatit de autoritați, dupa cum indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent la inmatriculare. Direcția…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Potrivit sursei citate, Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) are in curs de finalizare datele tehnice pentru noile proceduri online. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se afla in faza definitivarii cerințelor de sistem in vederea…

- Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile…

- Un Lamborghini in valoare de peste 100.000 de euro dar și un Ferrari au fost inmatriculate anul trecut in județul Satu Mare. Se pare ca sunt satmareni cu foarte mulți bani și asta deoarece, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in 2017 un satmarean a scos peste…

- In aceasta perioada, programul de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se desfașoara … normal. Excepție fac zilele de 25, 26 decembrie 2017, respectiv, 1 și 2 ianuarie 2018, fiind vorba de zilele libere legale. Lista programarilor dusa chiar la…

- Romanii au inmatriculat 474.487 de masini second hand, an primele 1 1luni ale anului, un salt de peste 71% fața de anul trecut, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citata de Agerpres. De asemenea, aproximativ 99.000 de autoturisme noi au…

- Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - noiembrie, pe primele trei locuri la numarul înmatricularilor de autoturisme rulate se afla: Volkswagen, cu 124.533 de exemplare (+58,04% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016), Opel (58.934, +31,55%) si Ford (46.838 unitati, +51,70%).…

- Propunerea Serviciului Comunitar Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, din subordinea Prefecturii Covasna, ca proba practica pentru obtinerea permisului sa fie sustinuta doar in municipiul Sfantu Gheorghe, nu si in celelalte localitati, nu va fi pusa in aplicare de la 1 decembrie, cum…

- Plecati la drum in weekend? Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca momentan se fac lucrari de mentenanta la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Astfel, toți cei care obișnuiau sa iși plateasca rovinietele cu ajutorul operatorilor de telefonie…

- Plata prin SMS a rovinietei si taxei de pod ar putea fi afectata de lucrari de mentenanta la sistemele informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), de sambata, de la ora 14.00, pana duminica la ora 22.00, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Eliminarea timbrului de mediu a dus la cozi impresionante atât la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din fiecare județ cât și la unitațile teritoriale ale Registrului Auto Român (RAR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemle informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18 noiembrie, ora 14.00 – 19 noiembrie, ora ...

- Inmatricularile de masini second hand continua sa fie la un nivel foarte inalt, ajungand la 426.029 exemplare, din ianuarie si pana in octombrie, in crestere cu aproape 70% comparativ cu primele zece luni din 2016, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a ajuns, in octombrie, la nivelul de 88.805 unitați, in primele zece luni, in creștere cu aproape 17% fața de aceeași perioada din anul precedent, reiese din statistica Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…