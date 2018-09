Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 septembrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatatii comerciale) si 62 de cazuri la mistreti, anunta miercuri Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Pesta porcina africana evolueaza in 12 judete, in 207 de localitati, cu un numar total de 898 de focare, fiind inregistrate si 57 de cazuri la mistreti, anunta ANSVSA. In total, au fost eliminati peste 230.000 de porci afectati de boala, scrie News.ro. Potrivit unei informari transmise,…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), conform Agerpres. “In ...

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 in 98 de localitati din opt judete, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. ‘Avem 578 de focare de pesta porcina africana confirmate…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , Geronimo Raducu Branescu, citat de Agerpres.ro. Acesta a mentionat ca…