- În 2018 nu mai puțin de 97,3% dintre elevii și studenții cu vârste de la 16 ani din România au declarat ca au folosit internetul cel puțin o data pe zi, potrivit unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica.

- Aproape trei sferturi, 72,4%, dintre gospodariile din Romania au acces la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 3,8 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). ”In anul 2018, aproape trei sferturi dintre gospodariile…

- Rata somajului, care reprezinta ponderea somerilor in populatia activa, in luna octombrie 2018 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, potrivit datelor provizorii transmise joi de Institutul Național de Statistica (INS), scrie Mediafax.Numarul somerilor…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o scadere a activitatii si a numarului de angajati in constructii, pana in ianuarie, dar si o crestere moderata a preturilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…

- Exista 1,743 milioane de persoane in Romania care nu sunt salariati, ci desfasoara o activitate independentǎ, fie in calitate de lucrǎtor pe cont propriu (1,651 milioane persoane), fie de patron (92 mii persoane). Cei mai multi spun ca au ajuns in aceasta situatie din cauza ca nu au gasit unde sa se…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 37,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In primele opt luni ale anului trecut, deficitul…

- Programul voucherelor de vacanța a reprezentat mai mult decat o gura de oxigen pentru turismul romanesc, dupa ce, in ultimii ani, Bulgaria și Grecia au acaparat tot mai mulți romani datorita prețurilor și serviciilor. Deși nu a existat o marire a bugetului de promovare a stațiunilor romanești, iar…