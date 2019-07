Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in aprilie, cand s-au pierdut 8.560 de locuitori, fata de 6.595 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza scaderii natalitatiii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Secția de investigare a infracțiunilor in justiție a retras apelul in dosarul lui judecatorului Damian Dolache de la Curtea de Apel București. In luna martie, magistratul a fost condamnat, in prima instanța, la 10 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost prins baut la volan. „Ia act de retragerea…

- Romania avea, la finalul anului trecut, 28.247 km de drumuri pietruite si de pamant, reprezentand 32,8% din intreaga retea de drumuri publice la nivel national, procent scazut fata de cel inregistrat in anul anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Afectiunile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate din România. Și mai alarmant este faptul ca bolile cardiovasculare au capatat amploare și în rândul tinerilor.

- O tanara de 19 ani a murit, aseara, decedat dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul pe Str. Televiziunii, informeaza vineri Brigada Rutiera a Capitalei. "In jurul orei 22,30, conducatorul unui autoturism care se deplasa dinspre Str. Margelelor catre Str. Drumul Ciorogarla,…

- Rata de reciclare a deseurilor municipale ramane foarte scazuta in Romania, fiind de 14%, si include 7% din reciclarea materialelor si 7% din compostare, releva Raportul de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de Comisia Europeana (CE),…

- In țarile UE au murit 25.000 de oameni in accidente rutiere in 2018 și, deși fața de 21010 scaderea este de 21%, suntem departe de obiectivul stabilit atunci: injumatațirea numarului deceselor intr-un deceniu. Romania sta in continuare cel mai rau la raportul dintre populație și numarul celor care mor…