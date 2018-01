Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre taximetriști și șoferii parteneri Uber au escaladat în ultina perioada, în special la timișoara, unde a avut loc chiar și o încaierare între mai multe persoane.Uber a condamnat incidentele și a anunțat ca ”toți cei care inițiaza conflicte…

- Reprezentantii Uber Romania au anuntat, marti, ca soferii parteneri raporteaza un numar tot mai mare de agresiuni, in ultimele zile, dupa scandalul din Timisoara. In urma cu trei zile, taximetristi si soferi de la Uber s-au batut si urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Au protestat fara autorizație, acum vor plati. Polițiștii cheama la audieri toți taximetriștii care, duminica, s-au plimbat in coloana zeci de minute pe strazile Timișoarei. Șoferii vor fi și amendați.

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taxmetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, potrivit Romania TV."In noaptea de 27 spre 28…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Zeci de taximetriști și șoferi Uber s-au luat la bataie, noaptea trecuta, pe strazile din Timișoara. Mascații au intervenit pentru stoparea violențelor.Totul a inceput in parcarea unui mall din...

- Mai multe persoane au fost audiate de politistii din Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui scandal izbucnit intre mai multi taximetristi si cativa soferi Uber, care s-au batut si s-au urmarit in trafic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, scandalul…

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Doua masini care erau parcate intr-o piata dezafectata din municipiul Galati au fost avariate de un acoperis metalic care s-a prabusit peste ele din cauza vantului puternic. Cele doua masini, un autoturism si un microbuz, erau parcate intr-o piata dezafectata din cartierul Micro 40. Din cauza vantului…

- Iarna si-a intrat in drepturi, iar soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu cauciucuri de iarna. Pana acum nu au fost date amenzi, insa polițiștii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor. De asemenea, niciun șofer nu trebuie sa iasa in trafic daca mașina sa nu este…

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant. Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din…

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului plt. maj. ZAMFIRACHE MARIN-AUREL, militar jandarm in…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Doua familii au ajuns, astazi, la spital, in urma unui accident petrecut la intrare in Timișoara, pe strada Polona. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, la un moment dat, o femeie in varsta de 36 de ani, care conducea o mașina dinspre Utvin spre Timișoara, in care se…

- In prima masina oprita politistii au gasit 85 de kg de petarde iar intr-o autoutilitara 800 de kilograme. Soferii nu aveau acte de provenienta și nici nu indeplineau condițiile legale de transport pentru o marfa atat de periculoasa. In urma cu aproximativ o saptamana oamenii legi au reușit…

- In ultimii ani, o comuna din apropierea Timisoarei se afla intr-o continua expansiune. Tot mai multi timisoreni au fost interesati sa renunte la beneficiile orasului, in favoarea unui loc linistit, situat la cativa kilometri de orasul de pe malurile Begai. Cartierul nou al comunei Giarmata, unde cei…

- Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost depusa marți de catre Tudor-Virgil Bastea la Inspectoratul Judetean de Politie Timis. Timisoreanul ii informeaza pe oamenii legii ca exista o fotografie in care este surprins Nicolae Robu circuland cu masina de serviciu la intersectia Aleii…

- Un timisorean a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Timis impotriva primarului Nicolae Robu, care, marti, a fost fotografiat in timp ce depasea pe liniile de tramvai o coloana de masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a ...

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoarei pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- Cinci autoturisme parcate in curtea unui imobil de pe Calea Moinești din Bacau au fost avariate, in aceasta dupa-amiaza, de un copac. Din relatarile martorilor, se pare ca arborele, situat intr-o curte invecinata, era taiat de o echipa de muncitori și, in loc sa cada in curtea respectiva, s-a prabușit…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in zona magazinului Metro din Calea Sagului, la iesirea din Timisoara. Trei masini au fost implicate si au suferit pagube serioase, in urma tamponului care a avut loc pe sensul de iesire din oras. La fata locului au intervenit mai multe echipaje din…

- Politia Romana reaminteste soferilor ca, in cazul in care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, risca sa fie amendați. De asemenea, se reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulație.…

- Aproximativ 400 de persoane, majoritatea suporteri, au participat, in aceasta seara, la un marș in amintirea martirilor Revoluției din Decembrie 1989, pe strazile Timișoarei, in timpul caruia au aprins torțe și au strigat “Cinste lor, eroilor” sau “Pacat de sangele varsat”. “Marșul eroilor” este organizat…

- O gluma sau pur și simplu nevoia de a avea un cauciuc pictat in alb cu steluțe aurii l-a indemnat pe unul (sau mai mulți) dintre locuitorii sau trecatorii Timișoarei sa ia cu el cauciucul din pomul de Craciun marca EcoStuff, din Piața Libertații din Timișoara. Bradul din materiale reciclabile…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR au organizat, miercuri, o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 21 de autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii…

- Un incident a avut loc in aceasta dimineata pe DN22 Constanta Tulcea in apropiere de localitatea Lumina. Din primele informatii mai multe navete cu sticle de bere au cazut dintr o autoutilitara care a iesit din curtea unei societati din zona. Sticlele s au spart si au fost blocate astfel doua benzi…

- Lipsa locurilor de parcare din Timișoara este deja un subiect arhi-cunoscut și arhi-dezbatut. De cate ori primaria reușește sa realizeze cate unul, șoferii timișoreni sunt in al noualea cer. Exista insa și situații in care o asemenea lucrare nu este pe placul tuturor, șoferii fiind și ei, inainte de…

- Zece brazi realizati din materiale reciclabile, precum dopuri, carton, doze, roti de biciclete sau CD-uri, au fost montati, duminica, in Piata Libertatii din Timisoara, scopul fiind de a oferi o alternativa la pomul taiat de Craciun din centrul orasului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 164 de voluntari au raspuns pozitiv apelului lansat de EcoStuff și, dupa mai bine de doua mii de ore de munca, au reușit sa realizeze mai mulți brazi din materiale reciclabile pe care apoi i-au adus in Piața Libertații din Timișoara pentru a fi admirați de toata lumea. …

- O tânara de 19 ani a murit, iar alți patru tineri din Gorj care mergeau la facultate în Timișoara au murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat într-un sens giratoriu de pe centura Lugojului, în județul Timiș. Purtatorul de cuvânt…

- Un grav accident rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, potrivit MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre Caransebes…

- Un accident grav de circulație s-a produs in Timis, in noaptea de duminica spre luni. In urma accidentului, o tanara de 19 ani a murit, iar alti patru studenți din Gorj, care mergeau la facultate in Timisoara, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de pe…

- Vremea rea provoaca probleme si in Bucuresti. Capitala este sub cod galben de precipitatii, in general ploi, si de vant. Patru masini au fost avariate, in aceasta dimineata, de un copac prabusit.

- Cele doua reprezentante ale Timișoarei in prima liga de baschet masculin nu vor avea o misiune ușoara in vederea atingerii fazei semifinale a Cupei Romaniei. BC Timba va intalni Steaua iar BC SCM da piept cu CSU Sibiu in sferturile competiției K.O. Turneul Final 8 va avea loc in luna februarie, dar…

- O clipa de neatenție a facut ca trei tineri sa ajunga la spital. Totul in urma unui accident rutier petrecut puțin dupa miezul nopții la Timișoara. Incindentul a avut loc la intersecția strazilor Gheorghe Ostrovici și Liniștei. Șoferul unui autoturism Opel nu s-a asigurat la intrarea in intersecție,…

- Pasajul Jiul, care trece pe sub calea ferata in zona centrala a Timișoarei, și care a fost largit la patru benzi, a fost inaugurat de primarul Nicolae Robu fara a se fi facut in prealabil recepția lucrarii. Nici in cazul porții de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit și a ucis un student de 24 de ani,…

- Pentru extinderea bulevardului și peste strada Lidia exista un proiect mai vechi in primarie, s-au facut și evaluari ale terenurilor, dar Robu susține ca nu este de acord cu vechea ințelegere facuta cu proprietarii. „Bd. Sudului se va largi la patru benzi, proiectul este in curs de…

- Un biciclist uriaș a aparut in aceste zile pe fațada unei fabrici din zona centrala a Timișoarei. Personajul masoara peste 10 metri și a fost pictat in cadrul FISArt, singurul festival de arta stradala din viitoarea Capitala Culturala Europeana.

- Femeia avea in jur de 40-50 de ani. Politistii vor face verificari pentru a stabili cauzele decesului. Citeste si: Altercatie violenta in trafic: Ancheta dupa ce un sofer i-a distrus parbrizul unui alt conducator auto Citeste si: Politisti raniti dupa ce un sofer a intrat in masina lor,…

- Unul dintre ele s-a produs marti, pe strada Timisoarei din Resita, unde un barbat de 47 de ani si-a parcat masina, lasandu-si borseta pe bancheta din dreapta fata. Dimineata, intre orele 8.30-11.30, cineva i-a spart geamul autoturismului si i-a furat borseta, in care omul isi tinea actele…

- Peste 6.800 de absolventi de medicina si farmacie s-au inscris la concursul national de Rezidentiat, care se va desfasura la nivel national pe data de 19 noiembrie 2017, in centrele universitare Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- UNICAT in Romania. Intersectie buna de incurcat candidatii la examenul de conducere Inspectoratul Judetean de Politie Timis face verificari privind utilitatea marcajelor rutiere de la pasajul Jiul din Timisoara, inaugurat duminica, dupa ce pe retelele de socializare au aparut mai multe comentarii. Purtatorul…

- Potrivit consilierului primarului Timișoarei, cele 140 de biciclete noi au fost montate in rastele, putand fi folosite de timișoreni pana cand vor fi retrase din nou la RATT, de indata ce vremea nu mai permite plimbarile pe doua roți. „Incepand din acest weekend puteți circula cu noile…

- Zeci de minute in trafic: de asta au parte șoferii care au ghinionul sa aiba drum prin nordul sau centrul Timișoarei. Inchiderea Pasajului Jiul, pentru ultimele lucrari, pare sa fi dat total este cap circulația.

- Listele lui Ambrozie Pantea dovedesc insa contrariul, din ele reiese ca „securiștii de birou“ au schimbat intre 17 și 20 decembrie 1989 stiloul cu pistolul-mitraliera. Cu care au și tras. In cine nu vom afla, probabil.Doua liste Probabil ca maistrul militar clasa a II-a Ambrozie Pantea, gestionarul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari nowcasting cod galben de ceata, valabile in 19 judete din Muntenia, Oltenia, Transilvania, Banat si Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore.

- Așa cum v-am informat in aceasta dimineața, o conferința organizata la Timișoara, și-a permis sa se promoveze prin folosirea unei fotografii pentru care nu deține nici un fel de acord și, mai mult, ca a fost alterata fotografia respectiva, ștergandu-se crucile de pe Catedrala Mitropolitana a Banatului…