Stiri pe aceeasi tema

- Datele arata o creștere cu 15% a numarului de crime înregistrate în 2018 fața de anul precedent. Creșterea este pusa pe seama razboiului drogurilor și a altor piețe ilegale, informeaza The Guardian . Rata crimelor din Mexic a atins un nivel record în 2018 pe fundalul…

- Anul 2018 a reprezentat pentru personalul poliției de frontiera vasluiene o perioada in care s-au depus eforturi pentru indeplinirea atributiilor la toate nivelurile si realizarea standardelor de calitate in domeniile ce revin politiei de frontiera - controlul si supravegherea frontierelor, cooperarea…

- Numarul faptelor sesizate, care intra in sfera de competența a Poliției Locale, a crescut, iar aceste date atesta faptul ca increderea cetațenilor in Poliția Locala este mai mare. Astfel, in luna decembrie, au fost inregistrate 425 de sesizari din care 421 au fost telefonice si 4 reclamatii scrise.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului Bihor a inregistrat, in anul 2018, o crestere a numarului de apeluri prin 112 cu aproximativ 28%, a declarat, miercuri, inspectorul sef Sorin Caba. "Anul 2018 a fost incarcat cu foarte multe apeluri la 112, peste 17.000,…

- In aceasta perioada, aceleasi voci vehiculeaza opinii contradictorii in ceea ce priveste fiscalizarea si comportamentul moral al companiilor mari, care prioritizeaza interesele actionarilor in dauna societatii (statul roman si populatie).

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- In trimestrul III 2018, rata locurilor de munca vacante1 a fost de 1,30%, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, informeza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Numarul locurilor de munca vacante a fost de 63,7 mii, in crestere cu 2,3 mii locuri…