Stiri pe aceeasi tema

- Metodologia prevede ca sunt obligatoriu inscriși cei care implinesc șase ani pana pe 31 august 2018, inclusiv. Parinții care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii vor putea inscrie in anul școlar 2018-2019 incepand cu 5 martie, depunand cererile fie la școlile alese, fie online,…

- “Fulgii de nea” sunt copiii nascuți dupa anul 2000, in plin avant al consumerismului. Parinții au avut mereu grija de ei, sa nu duca lipsa de nimic, sa-i fereasca de neplacerile prin care au trecut ei inșiși in copilarie. „Nu doar in Romania, ci la nivel internațional exista aceasta tendința de supraprotecție…

- Desi majoritatea parintilor au tendinta de a nu oferi atentia necesara îngrijirii dintilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul ca oricum acestia vor fi schimbati, medicii amintesc de faptul ca obiceiurile sanatoase se formeaza înca din copilarie „Dintii de…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pâna atunci. Când vorbim…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pana atunci.

- Parintii de la Hollywood nu indraznesc sa le impuna limite copiilor din dotare și nici macar sa le iasa din cuvant celor mici și (mult prea) rasfatati. Plictiseala mare! Blue Ivy nu prea agreeaza show-ul Grammy și nici nu-i lasa pe parinti sa se simta bine Or fi ei idolii tinerilor din ziua de astazi,…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Scandalul vaccinarii tuturor copiilor a luat sfarșit. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va solicita ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze pentru a vedea unde poate duce nevaccinarea copiilor. In schimb, daca parintele refuza acest lucru, sa plateasca o amenda.

- Parinții din Romania ar putea fi obligați prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatații Sorina Pintea, intr-un interviu acordat RFI. „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea,…

- Parintii ar putea fi obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatatii Sorina Pintea, intr un interviu acordat RFI, preluat de Romania TV. "Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste…

- TOT CE TREBUIE SA STII DESPRE ALOCATIE 2018: Alocatie copii 2018 – BeneficiariPotrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta…

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. In timp ce statul nu face nimic, parintii acestor ...

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Costul mediu lunar de intreținere pentru copiii care frecventeaza creșele din municipiul Alba Iulia, in anul 2018, va scadea cu aproximativ 170 de lei fața de anul trecut. Consilierii locali vor vota, in ședința de marți, 30 ianuarie, aprobarea costului mediu lunar de intreținere și a contribuției parinților…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Peste 80% din populatia adulta are cel putin un dinte lipsa. Din acest procent, foarte putini sunt cei carora nu le-au crescut toti dintii permanenti, insa exista si astfel de exceptii. Daca un adult mai are un dinte de lapte, de cele...

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parintii si medicii sunt convinsi ca toti copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nasterii Domnului vor avea noroc in viata. "Cand m-au apucat contractiile pe 24, chiar ziceam: sper sa nu nasc astazi, s-o nasc intr-o zi speciala, adica…

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parinții și medicii sunt convinși ca toți copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nașterii Domnului vor avea noroc in viața.

- Medicii sustin ca romanii lupta impotriva virozelor respiratorii cu tratamente mult mai periculoase decat boala. Pacientii care cred ca se ingrijesc astfel nu fac decat sa isi prelungeasca episoadele de raceala.

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Tot mai multe familii din Romania, deși muncesc, nu iși permit sa investeasca in dezvoltarea educaționala a copiilor. Problema nu poate fi eliminata imediat, ci pas cu pas, pornind de la principiile și practica educației celor mai mici. In acest context, orice ajutor este important și trebuie valorificat.…

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Potrivit Daily Mail, un bebeluș in varsta de doua luni a fost gasit decedat in patul parinților, dupa ce aceștea au adormit beți langa acesta și l-au accidentat in timpul somnului. Conform sursei citate, mama copilului in varsta de 30 de ani a recunoscut in fața anchetatorilor, ca impreuna…

- Copiii care se afla in Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU), din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, vor avea si in acest an cadouri sub brad, de Craciun. Asta pentru ca oameni mici, dar cu un suflet foarte mare, s-au gandit la ei…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, joi, ca limita de varsta pentru copiii ai caror parinti beneficiaza de dreptul de concediu medical va fi marita de la 7 la 16 ani."Continuam procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat si prin noul contract cadru…

- UBB: Parintii care muncesc in strainatate nu-si abandoneaza copiii Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu…

- Povestea bebelusului abandonat de mama in parcarea Spitalului Judetean Buzau a socat opinia publica din Romania. Copilul se afla internat in sectia pediatrie a spitalului iar apoi va merge intr-un centru de plasament. Drama micutului i-a impresionat si pe parintii copiilor unui grup vocal din Buzau,…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Scopul raportului de cercetare „De ce lovim copiii?” este de a oferi o cheie de interpretare cu privire la incidenta comportamentelor violente asupra copiilor. Analiza se concentreaza pe atitudini fata de violenta si ofera o perspectiva clara asupra factorilor declansatori care duc la violenta parintilor…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Medicii sfatuiesc parinții sa evite sa le adiministreze copiilor medicamente și sa opteze, in schimb, pentru tradiționala miere cu lamaie.Și asta pentru ca siropul și pastilele de tuse conțin ingrediente care ar putea avea efecte adverse sau care pot fi toxice, daca sunt administrate in doze…

- In orașul Vicovu de Sus din județul nostru, precum și intr-o localitate din județul Iași, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania, dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele ...

- In orașul Vicovu de Sus din județul nostru, precum și intr-o localitate din județul Iași, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania, dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele ...

- La Iași și Vicovu de Sus, jud. Suceava, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear*. Finanțate prin fondul „Lumea prin Culoare și Sunet” al Fundației Orange, centrele de intervenție timpurie au fost realizate…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele primului semestru al acestui an, de 18.403, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele primului semestru al acestui an, de 18.403, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru…

- Unul dintre cei mai renumiți bucatari din lume, chef Alain Alexanian, spune ca ”supermarketul ne transforma stomacul în pubela de gunoi”. În lumea gastronomilor este recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa. Pentru…

- Un apel disperat al unui tanar adoptat din Constanta la varsta de un an care isi cauta parintii. "Am fost adoptat din Constanta, Romania, cand aveam un an. De foarte mult timp imi caut familia biologica, mi ar place asa de mult sa ii gasesc Ar fi un vis devenit realitate Numele meu a fost FREDUIN CADIR…

- Un tânar de 22 de ani își cauta parinții și frații. Acesta s-a nascut pe 26 februarie 1995, într-o familie din Constanța, iar la vârsta de un an a fost adoptat de o familie din strainatate, iar acum își dorește sa îi cunoasca pe parinții și frații sai.…