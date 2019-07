Numărul copiilor abandonaţi în unităţile sanitare, în scădere la Caraş-Severin "La nivelul judetului Caras-Severin, Compartimentul Telefonul Copilului pentru cazuri de urgenta din DGASPC a fost sesizat cu privire la un numar de doi copii parasiti in unitatile sanitare, cazuri pe care specialistii acestui compartiment le-au instrumentat conform legii. Ambii copii au nasterea inregistrata. Analizand situatia acestora, s-a constatat ca numarul lor este in scadere fata de cel al copiilor parasiti in semestrul I din 2018, si anume, doi copii fata de cei patru parasiti in aceeasi perioada a anului trecut", a declarat, joi, directorul DGASPC Caras-Severin, Elena Amzoi.



