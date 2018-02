Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu aproximativ 7% fata de anul precedent. In schimb, companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de 1,22 miliarde de euro, in crestere…

- Numarul companiilor romanesti de impact (cu active de peste un milion de euro – n. red.) intrate anul trecut in insolventa a scazut cu aproximativ 7% fata de 2016, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 15%, la 1,22 mld. euro, arata o analiza a CITR Group. “Scaderea de 7% a numarului…

- In anul 2017, numarul companiilor romanești de impact intrate in insolvența in 2017 a scazut cu aproximativ 7% fața de anul precedent. In schimb, companiile de impact cu capital privat aflate in insolvența aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de 1,22 miliarde de euro, in creștere…

- „Sapte ani buni” de scriitorul israelian Etgar Keret, in traducerea Ioanei Miruna Voiculescu, apare in colectia Memorii/ Jurnale a editurii Humanitas. „Adevarul” prezinta, in avanpremiera, un fragment din cartea lui Keret, despre care Mircea Cartarescu spune ca va fi „o mare bucurie pentru oricine iubeste…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- La 65 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Iuliu Maniu, propun sa supunem analizei o perioada mai puțin cunoscuta din viața marelui om politic roman. Continuator al memorandiștilor și personalitate de seama a vieții politice romanești interbelice, Maniu a reprezentat un important factor al rezistenței…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Judetul Bihor ramane in fruntea judetelor cu cele mai multe firme intrate in insolventa in anul 2017. Potrivit ultimelor date ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in anul 2017, la nivel national, numarul companiilor care au intrat in procedura insolventei este mai mare cu 8,73%.…

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 9.102 unitati, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Citește și NOI…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra dupa ce au studiat amprenta…

- Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, au intrat in insolventa 52 de firme. Fata de perioada similara din anul 2016, se inregistreaza o dinamica de minus 11,86% pe segmentul solicitarilor de intrare in insolventa. In perioada de criza…

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- O treime din companiile active din domeniul imbracamintei, incaltamintei si a accesoriilor intarzie plata datoriilor pe termen scurt cu peste 360 de zile, iar 40% dintre companiile din acest domeniu au un risc ridicat de intrare in insolventa, arata un studiu realizat de Creditinfo Romania pentru…

- O atentie deosebita se acorda si drumurilor din localitatile Voinesti, Romanesti si Draguseni, unde s-au format suluri de zapada. Se actioneaza cu 36 de utilaje. In ultimele ore au fost imprastiate 200 de tone de material antiderapant. Vantul si gheata de sub stratul de zapada pun probleme utilajelor…

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Fabrica de încalțaminte Clujana a cerut intrarea în insolvența, ca masura de protecție pe fondul datoriilor pe care le-a acumulat. CITR, administratorul judiciar, a precizat ca procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intenția reorganizarii…

- Cea mai populara moneda virtuala a scazut intr-o zi cu 20%, la minimul ultimelor 6 saptamani. Dupa ce marti a coborat sub 12000 de dolari, ieri a pierdut inca 1.200 de dolari din valoare si se indreapta spre pragul de 10.000 dolari. Nici rivalii digitali stau bine, Ethereum si Ripple au scazut in line…

- CITR a fost desemnata de catre Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte S.C. CLUJANA SA, companie care a intrat in insolventa la propria cerere. Compania doreste reorganizarea activitatii in contextul in care a acumulat datorii de 12 mil. lei, conform…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat in insolventa, in urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj. Activitatea la Clujana va continua, existand contracte in derulare pentru asigurarea productiei.

- Vanzarile on-line vor atinge 4 trilioane de dolari in anul 2020, de la 1.6 trilioane de dolari cat au fost in anul 2016. Vanzarile on-line la nivelul UE au rate de creștere similare. De asemenea tot mai mulți consumatori fac achiziții on-line (servicii sau produse) pe plan internațional, se arata…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Peste 100 de site-uri romanesti fac bani pentru hackeri, atrag atentia specialistii in siguranta cibernetica. Toate ascund un virus ce produce monede virtuale pentru pirati cibernetici. Printre paginile de internet infectate a fost si cel al Aeroportului de la Craiova.

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6434 -0.0137 -0.29 % Dolar american 3.8700 -0.0339 -0.87 % Francul elvetian 3,9618 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Numarul nord-coreenilor care "dezerteaza" - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, relateaza AFP. Un total de 1.172 de nord-coreeni au reusit…

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Potrivit concluziilor unui studiu, nivelul de inteligenta din tarile europene avansate industrial se confrunta cu un declin in ultimele decenii, pe primul loc in lista fiind Marea Britanie si Scandinavia – Danemarca, Norvegia, Finlanda si Suedia.

- Cele mai mari zece companii dupa cifra de afaceri din 2016 care au intrat in insolventa anul acesta au realizat in 2016 un business cumulat de 2,625 mld. lei, potrivit datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Patru din cele mai mari companii intrate in insolventa…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulti anul viitor, aparand inclusiv initiative romanesti, arata o analiza prezentata joi de agentia de marketing Perceptum.

- Dupa ce, in ultimii ani, tot mai multe familii din Romania au spus “Da” donarii de organe, in ultimul an situatia s-a schimat dramatic. In Clinicile de Terapie Intensiva din Romania s-a inregistrat o scadere a numarului de donatori.

- Jumatate din producatorii de carne sunt in risc de faliment Cifra de afaceri a companiilor cu activitați de fabricare a produselor din carne a crescut in 2016 cu 2% fața de 2015, la 5,78 miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor Publice. Avansul este sub media naționala de 4%, iar creșterea,…

- Cotația monedei Bitcoin a scazut sub 14.000 de dolari, vineri, pe piețele din Asia, ceea ce inseamna un declin semnificativ de aproximativ 30% intr-o saptamana. La inceputul saptamanii, Bitcoin atinsese recordul de aproape 20.000 de dolari, relateaza Fortune.com. Cotația monedei Bitcoin a incregistrat…

- Discutiile cu Guvernul au fost ca si inexistente in acest an, fiind un minim istoric, probabil s-a vrut doar bifarea ideii de consultare, a declarat joi Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania. "Modificarile legislative au fost multe. Unele dintre ele…

- Cererea in creștere pentru apartamentele noi și apariția acestora din urma in mai mare masura in Timișoara pe parcursul anului care sta se se incheie este principalul motiv pentru scaderea cererii pentru locuințele vechi in 2017, comparativ cu 2016. Un alt motiv pentru care cererea a scazut…

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- Romanii sunt mari consumatori de oua, arata un studiu realizat de compania Agricola in luna noiembrie a acestui an. Opt din zece consuma oua saptamanal, iar cei mai multi dintre ei (39%) consuma intre trei si sase oua pe saptamana. 14% dintre cei chestionati consuma oua zilnic si doar unu din zece romani…

- Saptamana trecuta, doar puțin peste 600 de vasluieni au fost diagnosticați cu viroze respiratorii și pneumonii, cele mai multe cazuri fiind la copii. Nu s-au semnalat cazuri de gripa in acest sezon. In intervalul 27 noiembrie – 3 decembrie, medicii din județ s-au confruntat cu 612 cazuri de infecții…

- Un studiu CITR Group arata ca 1% din companiile din Romania au venituri mai mari decat restul de 99%. Concret, peste 6.500 de companii din țara, din cele aproape 640.000 de societați din Romania, genereaza peste 60% din cifra de afaceri cumulata la nivel național. Cu alte cuvinte, raportul privind distribuția…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanești desfașoara in prezent activitați de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, releva un studiu realizat recent de UPS și Kantar Millward Brown.

- Implementarea masurii de plata defalcata a TVA (split TVA) va scadea sansele de redresare a companiilor aflate in insolventa sau faliment si incalca prevederile comunitare, atrag atentia specialistii in proceduri de insolventa. "Firmele in insolventa si faliment vor fi afectate de initiativa…

- Implementarea masurii de plata defalcata a TVA (split TVA) va scadea sansele de redresare a companiilor aflate in insolventa sau faliment si incalca prevederile comunitare, atrag atentia specialistii in proceduri de insolventa.

- Firmele in insolventa si faliment vor fi afectate de initiativa Guvernului privind split TVA, atat financiar, cat si prin blocaje provocate de neclaritatile legislative, se arata intr-o analiza a CITR.

- CE: Ratele de vaccinare au scazut. Eficienta serviciilor de prevenire, sub semnul intrebarii Ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, in cazul copiilor, a scazut in ultimii ani, fapt ce a dus la un procent ridicat de infectii cu rujeola in Romania, arata…

- Modificarile aduse Codului fiscal nu trebuie implementate fara un studiu serios de impact si intr-un termen atat de scurt, riscul fiind ca acestea sa provoace dezechilibre "nedorite si inutile" economiei romanesti, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR)…