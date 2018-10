Stiri pe aceeasi tema

- Numarul civililor ruși care calatoresc in Siria, unde Moscova desfașoara operațiuni militare in sprijinul președintelui Bashar al-Assad a atins niveluri record anul acesta, potrivit statisticilor oficiale publicate de FSB, scrie Moscow Times.

- Reprezentantul SUA pentru Siria a declarat joi ca exista „multe dovezi“ ca fortele loiale regimului Bashar al-Assad pregatesc arme chimice pentru a le folosi in Idlib, considerat ultimul mare bastion rebel.

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza Agerpres, citand AFP. ...

- Coaliția occidentala condusa de Statele Unite se pregatește pentru o posibil atac cu rachete impotriva forțelor președintelui sirian Bashar al Assad, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit Daily Star. Distrugatorul american USS Ross, inarmat cu 28 de rachete de croaziera Tomahawk și capabil…

- Un inalt reprezentant rus a acuzat luni Statele Unite ca isi consolideaza prezenta militara in Orientul Mijlociu cel mai probabil in scopul lansarii unui atac impotriva regimului de la Damasc. De la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat la randul sau asupra izbucnirii unei noi crize…

- Retragerea SUA din acordul cu Iranul, urmata de sanctiuni si de amenintari, a dus la cresterea livrarilor de titei american pe pietele unde, din cauza sanctiunilor, nu mai ajunge petrolul din Iran. In aceste conditii, Iranul se indreapta spre ceea ce pare a fi unica sa solutie: indepartarea de lumea…

- Un consilier apropiat liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, a anuntat vineri ca Teheranul isi va retrage imediat ”consilierii militari” din Siria si din Irak, daca aceste doua tari i-o vor cere, relateaza Reuters. ”Prezenta Iranului si Rusiei in Siria va proteja tara…

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…