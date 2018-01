Stiri pe aceeasi tema

- Comorile lasate de stramoși sub forma jocului, dansului și portului popular nu pier, in județul Covasna, nici macar la oraș. Dovada sta șezatoarea intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie”, inițiata de Alexandra Pintrijel Hagiu, manifestare care a ajuns, sambata, la Sfantu Gheorghe, reunind…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- S-a prelungit termenul de depunere a cererilor privind eliberarea Cardului European de Dizabilitate, document care da dreptul persoanelor cu dizabilitati la acces gratuit la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, in statele membre ale Uniunii Europene participante la ...

- Ambasada Germaniei la Beijing le-a cerut vineri autoritatilor chineze sa il elibereze pe Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, la data de 20 ianuarie, relateaza dpa. ''Sustinem…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- ”S-a stins Ingerul Pazitor al memoriei noastre! Se va intalni cu Cel Preaiubit și cu cei a caror viața ne-a facut-o cunoscuta, scriitoare de Sinaxar mucenicesc!!!”, a scris parintele Constantin Necula pe pagina sa de Facebook, anunțand, in acest fel, trecerea la cele veșnice a celei care a fost Aspazia…

- ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației…

- Incepand de azi, 17.01.2018 programarea on-line la ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Satu Mare in vederea obținerii pașapoartelor simple (indiferent de tip) se face pe platforma naționala ePasapoarte dezvoltata de Ministerul Afacerilor Interne.…

- Incepand de azi, 17 ianuarie programarea on-line la ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Satu Mare in vederea obținerii pașapoartelor simple (indiferent de tip) se face pe platforma naționala ePasapoarte dezvoltata de Ministerul Afacerilor Interne.…

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca activitatea angajatilor Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Maramures s-a desfasurat in anul 2017, conform atributiilor si sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare, dispozitiilor si instructiunilor primite de la…

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacau, a decis ca numarul angajaților care raspund de inmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto sa fie marit in prima jumatate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Incepand cu data de 15 ianuarie 2018 la nivelul Instituției Prefectului județul Bacau s-a dispus detașarea pe o perioada de 6 luni, a 6 lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple in cadrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz potenialii beneficiari c pân la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv se depun Cererile de plat a ajutorului pentru cantitile de motorin achiziionate i utilizate în agricultur aferente perioadei 01 octombrie 31 decembrie 2017 (trim...

- Dupa mica vacanța de la Cumpana dintre ani, iata reincepe activitatea prestigioasei instituții muzicale din Țara Barsei – Filarmonica brașoveana. Și demareza nu oricum. Ci prezentand vineri, 12 ianuarie 2018 de la ora 19.00, in Sala „Patria”, un Concert Simfonic Extraordinar Aniversar, ce se dorește…

- Primaria Galati anunta ca pana la sfarsitul lunii ianuarie, taximetristii interesati pot depune la sediul primariei dosare cu documentele necesare obtinerii autorizatiei de transport in regim de taxi, rezultatul selectiei dosarelor, care va fi in functie de punctajele obtinute, urmand sa fie cunoscut…

- Patru mii de euro sau mai exact aproximativ 17.000 de lei costa elevatorul pentru urcat și coborat scari, dispozitivul atat de necesar eliberarii frațiorilor cu handicap, prizonieri in propria casa, a caror poveste v-am prezentat-o in ediția de ieri a cotidianului nostru. Din pacate,…

- Tanarul Vlad Moisoiu, originar din orașul-stațiune Covasna, s-a numarat printre finaliștii Galei Studenților Romani din Strainatate, ediția a IX-a, evenimentul fiind dedicat excelenței in educație și performanței academice. Covasneanul a candidat la titlul de „Cel mai bun student al anului academic…

- Numarul turistilor care au vizitat anul trecut judetul Covasna a crescut cu aproape 10% fata de anul precedent, a declarat pentru AGERPRES vicepresedintele Consiliului Judetean Covasna, Gruman Robert. Potrivit acestuia, datele statistice releva ca, pana la inceputul lunii noiembrie 2017, judetul Covasna…

- Intr-un proiect de lege aprobat de Guvern se prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Astfel, astazi, 21 decembrie, Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici…

- Un tribunal turc a ordonat luni eliberarea conditionata a unei jurnaliste si traducatoare germane, a carei condamnare la inchisoare la sfarsitul lunii aprilie pentru 'apartenenta la o organizatie terorista' a iritat Berlinul, au anuntat avocatii sai, relateaza AFP. Tribunalul a…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. „Voucherele…

- Prefectul județului Olt anunta intr-un comunicat ca la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt a fost lansata astazi, 15 decembrie 2017, aplicația de programare on-line pentru eliberarea de pașapoarte, programarile putand fi facute incepand cu ...

- Castorii adusi in urma cu aproape zece ani in judetul Covasna, printr-un program de repopulare cu aceasta specie, au provocat pagube insemnate, prin urmare este nevoie de un management adecvat care sa asigure o buna convietuire intre oameni si aceste animale, a declarat marti directorul Agentiei de…

- ALDE Covasna iși exprima indignarea și surprinderea fața de acțiunile PNL privitoare la organizarea manifestarilor de 1 Decembrie din acest an in municipiul Targu Secuiesc. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de Biroul de presa, prin președintele Organizației de…

- Doi barbați din raionul Rișcani au ajuns in vizorul oamenilor legii dupa ce au fost denunțați in mod repetat la DGT Nord a CNA. Aceștia sint vizați in doua dosare penale pornite pe trafic de influența, relateaza NOI.md. Potrivit denunțatorilor, suspecții ar fi pretins și primit de la ei cite 500 de…

- Cateva sute de persoane din Sfantu Gheorghe au participat, duminica seara, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Advent, precum si a ghirlandelor luminoase care vor impodobi strazile din municipiu in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru catolici si protestanti, Adventul are aceeasi semnificatie…

- Directia pentru Protectia Copilului Covasna va incheia un parteneriat cu Fundatia SERA Romania in vederea implementarii unui proiect ce are ca scop prevenirea institutionalizarii si reintegrarea in familiile naturale a copiilor abandonati, a declarat, marti, pentru AGERPRES, sefa institutiei, Vass Maria.…

- Cat de nedreapta este viata cu unele copile care cad in ghearele unor brute. Povestea tinerei de 26 de ani care de 13 ani este in inchisoare fiindca si-a ucis violatorul, e revoltatoare. Toata societatea striga: Eliberati pe Cyntoia! Doar acum au prins glas voci celebre, dupa 13 ani in care o copila…

- Actrița Stela Popescu a murit, la 23 noiembrie 2017, la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita decedata la domiciliul sau. Actrița Stela Popescu s-a nascut la 21 decembrie 1935, la Slobozia-Hodorogea, Orhei, Basarabia. S-a nascut intr-o familie de invațatori, iar prima amintire pe care o avea…

- Nu stim daca erati la curent, dar la finalul saptamanii trecute omenirea s-a aflat din nou in pericol. Un megacutremur, prezis de oamenii de stiinta, care ar fi distrus planeta, a fost la un pas sa se produca, insa ne-a iertat. Nu v-am anuntat, pentru a nu produce panica inutila. Mai ales ca era si…

- Dupa mai multe cereri respinse de judecatori, Victor Becali cere din nou eliberarea conditionata și iși pune acum speranțe in noua lege.Legea noua ii permite fiecarui deținut sa caștige șase zile din pedeapsa, la 30 executate in spatele gratiilor, iar Victor Becali poate profita de acest lucru,…

- O intalnire pe tema dezvoltarii producției de sfecla de zahar și a relațiilor de colaborare intre producatorii de sfecla de zahar și principalul procesator in domeniu a avut loc ieri, la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Evenimentul a fost organizat la inițiativa producatorilor de…

- Doctorul Nicolae Enea este personalitatea nascuta in Covasna, care și-a dedicat toata viața – ca medic, om politic și animator cultural – concitadinilor lui din cunoscuta stațiune balneo-climaterica de la poalele sud-estice ale Carpaților de Curbura. Demne de admirat astazi asemenea…

- Tribunalul Constanta a dispus, ieri, anularea partiala a unei hotarari a Consiliului Local Mangalia. Decizia a fost luata la cererea prefectului judetului Constanta. Concret, este vorba despre hotararea nr. 114 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. In continuare,…

- Douazeci noiembrie este data limita la care cei interesați pot depune, la Direcția de Asistența Comunitara a primariei localitații in care aceștia iși au domiciliul, cererile pentru ajutoarele de incalzire, pentru a beneficia de acestea toata perioada de iarna. Covasnenii cu venituri mici au inceput…

- Primaria Giurgiu anunța ca giurgiuvenii care se incadreaza in condițiile de acordare a ajutorului de incalzire dar care nu și-au depus inca cererile mai au la dispoziție o saptamana pentru a beneficia de acest tip de ajutor pe durata intregului sezon rece (cinci luni, din noiembrie 2017 pana in martie…

- Liceenii (majori) si studentii cu varsta de cel mult 26 de ani sunt invitați sa se inscrie in proiectul „Parlamentul tinerilor”. Cei selectați vor avea șansa sa participe la o simulare a procesului decizional din cadrul Parlamentului Romaniei desfașurat pe grupuri politice, comisii parlamentare, precum…

- Dorin Chirtoaca a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru ca referendumul de demitere a lui, stabilit pentru 19 noiembrie, sa eșueze. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Politologul…

- Direcția Județeana pentru Cultura Covasna are, de cateva luni, o noua conducere. Dr. Kelemen Antonia Izabella a preluat funcția de director executiv al Direcției, fixandu-și printre obiective crearea și facilitarea unui dialog permanent cu celelalte instituții și cu cetațenii județului. Dr. Kelemen…

- In 25 septembrie, Tribunalul Alba a judecat contestatia formulata de procurori in urma unei decizii date in 30 august de Judecatoria Aiud, care a admis la acea data propunerea inaintata de Penitenciarul Aiud privind liberarea conditionata a omului de afaceri Ilie Carabulea. Judecatoria Aiud a dispus…

- Sambata, 4 noiembrie2017, s- a desfașurat ultimul eveniment din cadrul celei de a XXVIII –a ediție a manifestarii Mihai Viteazul și Visul Unirii, ediție desfașurata cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Covasna. Au participat elevi de la Școlile Gimnaziale „Ady Endre” din Sf. Gheorghe…

- Instituția Prefectului a Județului Olt a anunțat ca, incepand cu data de 14 noiembrie 2017, punctul de lucru din municipiul Caracal al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt se va muta in cladirea in care funcționeaza ...

- Ieri, 2 noiembrie, a avut loc o acțiune de protest a medicilor de familie, reprezentanți ai Coaliției „Solidari pentru Sanatate”, pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care aceștia se confrunta in exercitarea profesiei. Intr-un comunicat de presa primit pe adresa redacției noastre, „Coaliția…

- Graficianul si caricaturistul constantean Leonte Nastase invita tomitanul grabit sa zaboveasca pret de cateva minute sa admire "Toamna veselaldquo;, care isi va avea salas, incepand din aceasta vineri pana pe 18 noiembrie, in galeria de arta "Virgil Comanldquo; din pasajul pietonal de la Tomis. Vernisajul…

- Monica Iacob Ridzi a fost un deținut model, potrivit magistratilor Judecatoriei Gherla! Aceștia au aprobat cererea de liberare conditionata a fostului ministru motivand ca acesta a absolvit in detentie cursul de calificare "lucrator in gospodarie agroturistica" cu media 10 si a avut o comportare…