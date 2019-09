Numărul cererilor de azil depuse în Canada de la începutul anului, în creştere faţă de 2018 De la inceputul anului pana la jumatatea lunii septembrie, autoritatile canadiene au primit 39.705 noi cereri de azil, cu 5.000 mai multe decat in perioada similara a anului 2018.



In acelasi timp, in luna august s-a inregistrat o usoara scadere a numarului persoanelor interceptate la frontiera dintre SUA si Canada ce doreau sa treaca granita ilegal si sa solicite ulterior azil. Astfel, in august 1.762 de persoane au fost oprite de politia de frontiera canadiana, fata de 1.874 in luna iulie.



In august 2017 s-au inregistrat 8.800 solicitari de azil primite de guvernul canadian,

Sursa articol: dcnews.ro

