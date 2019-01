Stiri pe aceeasi tema

- Aventura "golden boy-ului" Robert Moldoveanu la Dinamo se incheie deocamdata, puștiul de 19 ani urmand sa fie imprumutat in liga secunda. Contactați de GSP.ro, oficialii dinamoviști au confirmat in cursul zilei ca cel poreclit "Balon", produs al Academiei Dinamo, va evolua pana in vara la Petrolul Ploiești,…

- Primul antrenament al Petrolului – astazi la ora 16.00, pe stadionul „Ilie Oana” Dupa o vacanta de o luna, divizionara secunda petrolista sustine, astazi, primul antrenament al anului. De astazi, fotbalistii Petrolului Ploiesti se intorc la treaba, avand in fata un sezon de primavara al carui singur…

- Marian Dima, Marcel Marin Cupa Suporterilor „Peluza Latina” – ediția a 2-a, dar si actiunea “Din inima pentru suflet de copil” au fost actiunile organizate de galeria Petrolului inainte de Craciun cu scopul de a ajuta semeni aflati in suferinta, astfel sute de copii au avut zile de sarbatoare un pic…

- Petrolul nu a pus inca antrenor, dupa ce a expirat si “interimatul” lui Mugurel Cornateanu, dar, pana la lamurirea situatiei bancii tehnice, lucru care se spune ca s-ar putea intampla in urma unei sedinte de analiza care va avea loc saptamana aceasta, are de “tras” de pe urma unui litigiu cu fostul…

- S-a vorbit de multe ori de copiii romanilor plecati in strainatate, mai ales despre cei care se intorc dupa o vreme in tara. In Romania, adaptarea poate fi dificila, mai ales ca programa scolara de aici este incarcata, ei nefiind obisnuiti cu ritmul alert din tara.

- „Strangeti randurile, bateti la Snagov” – acesta ar trebui sa fie mesajul dupa prima infrangere a lui Octavian Grigore, de cand sta pe banca Petrolului in aceasta noua aventura, inceputa in esalonul 4 , la judet! Galben-albastrii au pierdut ieri derbiul de la Clinceni, ratand sansa de a ajunge pe primul…

- Dumitru Dragomir (72 de ani) a fost achitat ieri de Curtea de Apel, dupa ce in prima instanța primise 7 ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de evaziune, delapidare și spalare de bani. Fostul șef de la LPF rasufla ușurat acum și spune ca a primit primele oferte pentru a conduce echipe de…