- Volumul „Viața publica din Sfantu Gheorghe – Covasna (1919-1989). Cronologie”- este cea mai recenta apariție editoriala semnata de dr. Ioan Lacatușu, arhivist, personalitate marcanta a comunitații covasnene. Lucrarea face parte din colecția „Centenarul Marii Uniri (1918-2018)”, aparuta la Editura „Eurocarpatica”…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, maine, 23 martie, la sediul din Sfantu Gheorghe, recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Va place Chopin?”. Recitalul se va desfașura de la ora 19.00, la Centrul de Cultura Arcus (ce iși desfașoara activitatea la…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a declarat marti la o dezbatere ca de la 1 iulie asiguratii vor putea cumpara medicamente cu si fara contributie personala de la orice farmacie din tara aflata in contract cu sistemul de asigurari sociale de sanatate si…

- Incepand cu data de 20 martie a.c., se pot achiziționa biletele pentru spectacolele din cadrul Saptamanii Culturale a Zilelor Sfantu Gheorghe. Aceste bilete se pot achiziționa de la Casa Municipala de Bilete din Piata Centrala (langa teatru), respectiv online, pe pagina www.biletmaster.ro. Studenții…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna organizeaza astazi, la sediul sau, un curs de formare a responsabililor de gestionarea deșeurilor. Cursul, primul de acest fel din anul curent, derulat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”, va avea loc astazi, 19 martie, intre orele 14:00…

- Pentru seria a III-a de bilete pentru tratament balnear, destinate pensionarilor salajeni, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP) i-au fost repartizate un numar de 88 bilete in stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu și Moneasa, cu incepere din 21, 22, și 23 – Martie (in funcție de stațiune).…

- La inceputurile literaturii romanești, cu disperare, indemna Heliade-Radulescu: Scrieți orice, numai scrieți! E important sa scriem dar, evident, la vremea de acum, nu orice. Am avut, nu demult, confirmarea acestui lucru: in primavara lui 2016, am avut bucuria de a lua un interviu domnului nostru profesor…

- Digul de la Capeni, care era in pericol sa cedeze sub presiunea viiturii venite pe Raul Olt in cursul noptii de miercuri spre joi, a rezistat orelor critice, iar apele sunt in scadere, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. „Apa e in scadere, au trecut cele…

- Știrea aparuta in pațiul public cu privire la boicotarea organizarii Zilelor Sfantu Gheorghe de catre Desparțamantul Covasna Harghita al ASTREI, in calitate de organizator al programului cultural romanesc, prin retragerea tuturor programelor artistice propuse, ca urmare a mutarii Scenei Comunitații…

- Peste 1000 de elevi, de gimnaziu și liceu, de la 18 unitați de invațamant din județ, au fost implicați, alaturi de profesori de științe socio-umane, de procurori și de judecatori, la activitați de educație juridica, in perioada 5-9 martie. Activitați similare s-au derulat și saptamana 13-17 noiembrie…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- Hotararea luata de conducerea Desparțamantului Covasna-Harghita al ASTREI, in calitate de organizator, in ultimii doi ani, al programului artistic de pe Scena Comunitații (din fața magazinului Sugaș), de a boicota organizarea Zilelor Sfantu Gheorghe 2018- prin retragerea tuturor programelor propuse…

- In organizarea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Covasna are loc maine, la Sfantu Gheorghe, o masa rotunda ce va avea ca tema principala de discuție munca ziliera. Potrivit inspectorului șef al ITM, Ordog Lajos, analiza pietei muncii si a numarului de zilieri inregistrati la inspectoratele…

- Conducerea asociatiei ASTRA – Despartamantul Covasna-Harghita a luat decizia de a boicota manifestarile organizate cu prilejul Zilelor Sfantu Gheorghe, in semn de protest fata de refuzul autoritatilor locale de a permite accesul interpretilor si formatiilor folclorice romanesti pe scena principala din…

- Sute de martisoare cusute in sezatoare de doamne si domnisoare din Miercurea Ciuc vor fi oferite in premiera la Odorheiu Secuiesc, contra unor donatii care vor ajunge la Casa de Copii Sf Iosif din municipiu. Martisoarele au fost confectionate de catre membrele grupului „Sezatoare la Miercurea Ciuc”,…

- Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza un concurs de idei pentru reamenajarea lacului si zonei de agrement din zona garii, lasate in paragina in ultimii ani, la aceasta competitie, cu un premiu in valoare de 3.500 de lei, putand participa orice persoana interesata, a anuntat municipalitatea. Viceprimarul…

- Miercuri, 28 februarie a.c., cu ocazia Zilei Porților Deschise, conducerea gradiniței „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe a inițiat o acțiune de donare de sange, chiar in incinta gradiniței. „Mirosul unei flori nu poate sa zboare impotriva…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca este nevoit sa intrerupa furnizarea apei potabile in satul Anghelus, comuna Ghidfalau, intrucat conducta de alimentare a inghetat din cauza temperaturilor scazute. Potrivit reprezentantului Gospodariei Comunale, Dezso Csaba,…

- Sporul natural a fost negativ in județul Covasna, atat in anul 2016, cat și in anul 2017. Concret, in 2016, s-au inregistrat cu 191 mai multe decese, decat nașteri iar in 2017, numarul celor decedați a fost cu 475 de persoane mai mare fața de cel al persoanelor nascute-vii, conform datelor Direcției…

- Papusile de cas, inimioarele de turta dulce, batistele brodate si casetele pictate se numarau printre „darurile de iubire” la moda pe vremea stra-strabunicilor nostri. Barbatii le mai daruiau aleselor inimii furci de tors sau cate un mai sculptat cu multa migala, pentru spalatul rufelor la rau, iar,…

- Casa Naționala de Pensii Publice anunța inceperea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitanților indreptațiți, asigurate prin unitațile de tratament aflate in proprietatea sa. In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 39/2018 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor…

- Duminica, 18 februarie 2018, Biserica Ortodoxa cu hramul „Pogorarea Duhului Sfant” din Targu Secuiesc a fost gazda unui eveniment cu o mare incarcatura emoționala, pentru creștinii aflați la slujba. Dupa terminarea Sfintei liturghii oficiata de preoții celor doua parohii: Ștefan Nițu, Cata Dan…

- Manifestari culturale, științifice și civice și nu numai sunt cuprinse in ediția de anul acesta a evenimentului intitulat „Primavara culturala” și organizat la Sfantu Gheorghe. Pregatirile sunt in plina desfașurare. „Primavara culturala” – ediția 2018 se va desfașura la Centrul Ecleziastic de Documentare…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna si-a propus sa organizeze, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, doua conferinte avand ca tema „Mihai Viteazul si secuii” si „Stema Romaniei”. „Propunerea mea este sa organizam o conferinta despre (…) legatura voievodului Mihai Viteazul cu…

- Zilele Sfantu Gheorghe 2018 se apropie, incet, incet. Pregatirile sunt in derulare, iar una dintre hotararile care a fost luata in legatura cu evenimentul din acest an este referitoare la faptul ca scena amplasata la edițiile anterioare, in fața complexului „Șugaș” din oraș, sa fie mutata in alta…

- Expoziția organizata de Școala Populara de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe sub genericul „O poveste din inima țarii”, este pregatita de drum și iși așteapta publicul, a anunțat directorul instituției, Gaj Nandor. Expoziția este conceputa ca un proiect itinerant dedicat aniversarii a 50 de ani de…

- Politiștii le recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza redusa, in condiții de vreme rea, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Pana joi la ora 11:00 este in vigoare o avertizare cod galben de ninsori. Avand…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Cea de-a doua ediție a „Ciclobiblio” (cunoscuta și ca „Academia Ciclobibliotecarilor”) – manifestare ce iși propune promovarea ciclismului și promovarea lecturii se va derula anul acesta in zona Dobrogei, punand accent pe multiculturalitate. Evenimentul este adresat bibliotecarilor și tuturor celor…

- Potrivit unui comunicat de presa remis redacției noastre, cabinetul medical deschis la Adapostul de Caini de la Campu Frumos are in dotare un salon pentru patrupedele care au suferit intervenții chirurgicale, o sala de operații și o camera de consultații și acordare de tratament sau prim-ajutor, dar…

- Tarifele la apa potabila si canalizare vor creste incepand din aceasta luna in mai multe localitati din judetul Covasna, pe fondul majorarii salariilor si a pretului energiei electrice, a anuntat miercuri, operatorul regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor societatii,…

- Atleta Claudia Bobocea a castigat titlul de campioana nationala la proba de 800 de metri, iar atletul Cosmin Trofin a adus doua titluri nationale (la „tineret ”si „seniori”), a anunțat ieri conducerea Clubului Sportiv Municipal, CSM Sfantu Gheorghe. „Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a…

- Gradinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Sfantu Gheorghe deschide astazi seria manifestarilor pe care le organizeaza in cadrul programului Zilelor Porților Deschise. Activitațile derulate astazi vor fi dedicate comunicarii și se vor desfașura sub genericul „A fost odata ca niciodata”. Zilele Porților…

- O gospodarie din localitatea covasneana Bradut a fost atacata de lupi, care au omorat patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu. „Au atacat alaltaieri noapte (marti spre miercuri -n.r.) si au omorat patru oi (…) Si cu ursii am…

- In perioada 9.09.2017-17.12.2017 s-a desfașurat in școala noastra Proiectul Educațional ‘’ȘCOALA MEA FRUMOASA’’, inițiat de domnul director al școlii Petcu Catalin Vasile, avand ca responsabil de proiect pe doamna director-adjunct Tohanean Iuliana Daniela și pe d-na profesoara Suciu…

- Numarul actelor administrative nelegale emise de autoritatile locale din judetul Covasna a crescut constant in ultimii cinci ani, releva un raport al Prefecturii Covasna, dat publicitatii marti. Potrivit acestuia, in 2013 au fost inregistrate 80 de hotarari si dispozitii nelegale ale consiliilor locale,…

- „Practic, inca de acum doua saptamani am deschis ofertele, au participat sase firme, suntem in procedura de evaluare. Aceasta etapa este una preliminara si speram ca in lunile martie-aprilie, daca nu sunt contestatii, sa continuam lucrarile la aeroportul international Brasov-Ghimbav, la caile de rulare,…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa TAM a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Despre…

- Primaria Sfantu Gheorghe va realiza un sondaj de opinie in randul cetatenilor municipiului pentru a afla care sunt, in viziunea lor, domeniile si investitiile prioritare, carora ar trebui sa li se aloce mai multe fonduri in acest an. Primarul Antal Arpad a declarat, joi, ca pe lista de prioritati a…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- Hotararea de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița in vederea producerii carnii de porc” a fost prin adoptata de Executiv pe data de 10 ianuarie 2018 și a aparut in Monitorul Oficial din…

- In debutul actiunii „Azi sunt profu’ tau de sport!”, parte din proiectul Caravana Junior Sport, initiat si demarat de Asociatia Junior Sport, multiplul campion national si international la lupte libere, Alin Romulus Pacurar, a facut o demonstratie elevilor de la Scoala Gimnaziala „Alexandru Ceusianu”…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- O platforma online, pe care sunt disponibile informații despre impozite și taxe, jocuri și activitați de invațare, dar și alte resurse a fost lansata la finele anului 2017. Platforma este intitulata „TAXEDU” (numele derivand din cuvintele „Taxa” și „Educație”) și a fost realizata in cadrul proiectului…

- Conducerea Agentiei Judetene de Protectie a Mediului (APM) Covasna a anuntat ca Ministerul Mediului a acordat anul trecut derogare pentru impuscarea a 15 ursi periculosi din judetul Covasna, iar aproape zece dintre acestia au fost deja recoltati. Directorul APM Covasna, Gheorghe Neagu, a precizat ca…

- Proiectul, ce se va derula pe o perioada de 7 ani, vizeaza dezvoltarea infrastructurii, dar și desfașurarea de programe ce urmaresc incluziunea sociala pentru locuitorii a trei zone defavorizate, din municipiul Sfantu Gheorghe. Asociația a fost inființata in luna octombrie 2017, cu scopul principal…

- Cei mai buni sportivi covasneni au fost premiați joi, 21 decembrie a.c., in cadrul Galei Sportului Covasnean desfașurata la Sala Sporturilor „Szabo Kati” din Sfantu Gheorghe. Cincisprezece sportivi, patru echipe și unsprezece antrenori au fost premiați joia trecuta, in cadrul unei festivitați anuale,…