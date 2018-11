Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70 de operații erau programate la Maternitatea Giulești saptamana viitoare, dar acestea au fost anulate, iar internarile suspendate in urma scandalului nou-nascuților infectați cu stafilococ auriu. Practic, maternitatea a fost inchisa de vineri, cel puțin pentru noi internari, iar in unitate…

- Aproape 70 de operatii au fost anulate in cadrul Maternitatii Giulesti, din motiv ca au fost sistate internarile incepand de vineri, in urma scandalului copiilor infectati cu stafilococ auriu, anunta purtatorul de cuvant al unitatii spitalicesti, Doru Pana. Operatiile vor fi facute la alte spitale.

- Pana acum, exista 17 cazuri de bebeluși cu suspiciuni de infecție cu stafilococ auriu, nascuți la Maternitatea Giulești. O parte dintre aceștia sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu. Doru Pana, purtatorul de cuvant al unitații medicale a declarat, vineri, ca dupa ce 11 angajati au fost depistati…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, vineri, ca nu este nevoie ca Maternitatea Giulești sa fie inchisa și ca situația de acolo se va rezolva doar cu sistarea internarilor. Totodata, ea a criticat declarațiile purtatorului de cuvant al unitații, care a spus ca parinții nu au motive sa dea…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- Toate maternitatile din tara vor fi controlate, dupa scandalul copiilor nascuti la Maternitatea Giulesti, care au ajuns cu infectii stafilocice la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca 11 angajati ai sectiei de neonatologie ai maternitatii au stafilococ.

- Rezultatele preliminare ale unui control efectuat la Maternitatea Giulești arata ca 11 angajați au fost depistați pozitiv cu stafilococ, a declarat pentru Libertatea ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ministrul Sanatații a declarat pentru Libertatea ca un control la Maternitatea Giulești a inceput…

- Scandalul de la Maternitatea Giulești ia amploare. Dupa ce alți doi bebeluși care au venit pe lume la aceasta maternitate ar fi fost infectați cu stafilococul auriu, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, anunța ca unitatea medicala ar putea fi inchisa.