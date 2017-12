Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina „fara intirziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept „nula si neavenita”, transmite News.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat miercuri ca va dispune reducerea asistentei financiare in cazul statelor care vor vota in Adunarea Generala ONU impotriva initiativei sale de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Orientul Mijlociu, in contextul votului din Congresul american privind reforma fiscala, si a tensiunilor izbucnite dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan 11 TV, preluata de AFP, a afirmat ca rachetele nu au provocat ranirea vreunei persoane, desi una dintre ele a lovit…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii.

- Aviația israeliana a lovit joi dimineața trei obiective ale mișcarii islamiste Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, dupa ce dinspre enclava palestiniana au fost trase noi rachete catre sudul Israelului. Printre obiectivele palestiniene lovite se afla o tabara de antrenament și depozite de…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele zece luni ale anului cu 7,5% serie bruta, dupa ce lucrarile de intretinere si reparatii curente s-au redus cu 23,1%, iar lucrarile de reparatii capitale cu 22,7%, a anuntat joi INS. In acelasi timp, lucrarile de constructii noi au crescut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca 'nu este impresionat' de apelul liderilor musulmani care, reuniti la Istanbul in cadrul unui summit extraordinar al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), au cerut comunitatii internationale sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului nu justifica folosirea unor sloganuri antisemite la mitinguri din Germania, relateaza Reuters. Politia germana a facut cunoscut ca la demonstratiile…

- Statele Unite au devenit un partener in varsarea de sange prin decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, a declarat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters.

- Thomas de Maiziere, ministrul de Interne de la Berlin, a condamnat arderea steagurilor israeliene la mitinguri pro-palestiniene din Germania, desfasurate dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, luni, ca palestinienii trebuie sa infrunte realitatea ca Ierusalimul este capitala Israelului, pentru a putea avansa catre o solutie de pace, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminica, dupa o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, ca tara sa va putea sa progreseze daca palestinienii vor recunoaste realitatea ca Ierusalimul este capitala Israelului, relateaza Le Figaro.

- Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au explodat dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. 2 palestinieni au murit, iar sute au fost raniti în protestele violente la care au luat parte mii de oameni.

- Coreea de Nord il numește pe Trump ”senil”, dupa ce președintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, și a criticat decizia acestuia, scrie Times of India, citand presa nord-coreeana. Phenianul s-a alaturat majoritații statelor lumii care au condamnat decizia lui Donald Trump…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou „senil”, potrivit agentiei KCNA.

- Doi palestinieni au fost ucisi sambata dimineata intr-un raid aerian israelian impotriva unei tinte a miscarii islamiste Hamas in centrul Fasiei Gaza, a anuntat un responsabil al securitatii din cadrul miscarii islamiste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Raidurile israeliene s-au soldat vineri…

- Mii de palestinieni au iesit in strada in a doua zi de furie, mobilizati de factiunile politice palestiniene, ca raspuns la decizia presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul capitala Israelului. In Cisiordania aproximativ 3.000 de palestinieni au participat la demonstratii, inclusiv in orasele…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul (Turcia) ca, in contextul anuntului presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza a avea loc manifestatii publice in Istanbul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul ca, in contextul anuntului presedintelui SUA, la 06 decembrie 2017, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza a avea loc manifestatii publice in Istanbul…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP. Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba si a a fost dezaprobata de partenerii…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP.

- Imagini filmate in orașul Hebron aflat pe teritoriul palestinian arata cum soldații israelieni harțuiesc in repretate randuri elevi și profesori de la o școala. Activiștii de dreapta susțin ca aceste gesturi fac parte din politica israelului de a-i forța pe palestinieni sa paraseasca osașul. Imaginile…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- Gruparea islamista Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) a condamnat, joi, decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si le-a lansat militantilor sai un apel de sustinere a palestinienilor, transmite Reuters.Intr-o declaratie postata…

- Decizia presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Iasraelului reuneste toate ingredientele unui cocktail exploziv in orasul unde se afla locurile sacre ale celor trei mari religii monoteiste. ”Moscova este foarte ingrijorata de decizia anuntata la Washington”, a cominicat ieri Kremlinul.…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte îngrijorata' în urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate în conflictul israeliano-palestinian sa dea

- Presedintele Donald Trump a starnit miercuri tensiuni majore in Orientul Mijlociu prin anuntul ca SUA recunosc oficial Ierusalimul drept capitala Israelului. Ce inseamna aceasta decizie, care implineste partial o lege adoptata acum mai bine de doua decenii de Congresul american? Si de ce este ea atat…

- Armata israeliana a anunțat joi ca a hotarat sa desfașoare forțe suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anunțate miercuri de președintele american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP și dpa. O purtatoare…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Uniunea Europeana s-a declarat serios ingrijorata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea...

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, in semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters. Un pom de Craciun împodobit…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pașnic in fața consulatului american din Istanbul impotriva deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. *UPDATE Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, cerand ca Departamentul de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel. El a cerut Departamentului…

- Donald Trump a facut acest anunt, in ciuda avertismentelor venite din partea mai multor state europene si a mai multor aliati ai NATO. In prezent, ambasada SUA se afla la Tel Aviv, dar este de asteptat ca in termen de sase luni ea sa fie mutata la Ierusalim. Vom reveni cu amanunte.

- Donald Trump va anunța azi ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului și ca vor muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, gest care va declanșa, foarte probabil nemulșumirea Orientului Mijlociu.

- UPDATE ORA 06.40 Donald Trump va recunoaște miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudența americana in acest dosar și in ciuda avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violenței, scrie AFP. Anunțul președintelui…

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- Daca președintele SUA, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, Organizatia Cooperarii Islamice va organiza un summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari member.

- Serviciile de securitate israeliene au arestat doi arabi israelieni suspectati ca au injunghiat mortal un soldat in sudul Israelului, a indicat luni Shin Beth, serviciul de securitate interna israelian, transmite France Presse. Soldatul Ron Kukia (19 ani) a fost gasit mort joi in apropierea unei…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Intr-un moment in care turismul prospera, Israelul incepe prima campanie naționala de promovare in Romania. Numarul romanilor care merg in Țara Sfanta crește in fiecare an, iar guvernul de la Ierusalim vrea sa profite de momentul prielnic. In plus, cifrele sunt graitoare: doar anul acesta, peste 50.000…