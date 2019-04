Stiri pe aceeasi tema

- La acest scrutin va fi folosit Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV). Astazi, 2 aprilie a.c., la sediul MAI, a avut loc prima ședința a Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii…

- O gravida in varsta de 32 de ani a ajuns ieri la Spitalul de Urgențe din Pitești, dupa ce un șofer neatent n-a cedat trecerea și a intrat in coliziune cu vehiculul condus de viitoarea mama. Gheorghe P., din comuna Barla, n-a acordat prioritate la intersecția strazilor Bailor și Crinului din Pitești…

- Romania nu utilizeaza echipamente ale companiei chineze Huawei in infrastructura esentiala aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), anunta institutia intr-un comunicat transmis agentiei de presa Reuters.Administratia de la Washington este preocupata de expansiunea…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) lanseaza astazi aplicatia de urgenta „Apel 112” pentru telefoane mobile care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii apelului catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112. In baza acestora, interventia agentiilor specializate…

- Peste 12,7 milioane de apeluri la 112, in 2018. Cele mai multe apeluri non-urgente s-au inregistrat in Arges. Potrivit datelor Sistemului de Telecomunicatii Speciale (STS), in anul 2018, operatorii 112 din centrele de preluare a apelurilor de urgenta au raspuns la 12.735.836 apeluri, mai putine cu aproape…

- Individul care a injunghiat patronul unui bar care a refuzat sa-l serveasca cu bautura a fost condamnat la șase ani de inchisoare. Decizia luata de magistrații Tribunalului Vaslui nu este insa definitiva, dar magistrații au reținut in decizia de condamnare ca recidivistul i-a pus viața victimei sale…

- "In bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsa si suma de 58.257.000 de lei destinata finantarii in anul 2019 a actiunilor aferente organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European si pentru alegerea presedintelui Romaniei.In bugetul Secretariatul General al…

- Raed Arafat spune ca va purta discutii la Ministerul de Finante in vederea acoperirii cu personal a structurilor de salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Unitatilor de primiri urgente si Serviciului de Ambulanta. "Avem nevoie de personal, iar acest lucru se va pune in atentia…