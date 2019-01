Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce vicepreședinte Sindicatul Energia Rovinari, Manu Tomescu, a intrat marți in greva foamei, in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, alți patru angajați au recurs la aceasta forma de protest. Mai mulți salariați au impiedicat o locomotiva sa preia vagoanele incarcate cu carbune.In…

- Sute de angajati de la carierele din cadrul Complexului Energetic Oltenia au intrerupt lucrul și marți, cerand in continuare majorarea salariilor. Manu Tomescu, vicepreședinte Sindicatul Energia Rovinari, din Termocentala Rovinari, a intrat in greva foamei, transmite corespondentul MEDIAFAX.Sute ...

- Angajați ai Complexului Energetic Oltenia protesteaza luni, in fața instituției, pentru salarii mai bune, beneficii și condiții de munca conforme cu promisiunile pe care le-au primit in campania electorala. 10 angajați s-au reunit in fața Porții 1 de la Termocentrala Rovinari cu o lista de patru revendicari.…