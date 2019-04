Număr record de patroni în România Peste 1,38 milioane de antreprenori au fost inregistrati in luna februarie a acestui an, un maxim istoric in ceea ce priveste numarul de actionari ai firmelor din Romania active din punct de vedere juridic,... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

