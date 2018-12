Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CPJ, 53 de jurnalisti au fost ucisi intre 1 ianuarie si 14 decembrie 2018, fata de 47 pe tot parcursul anului 2017. Din acest total, 34 au fost vizati in mod deliberat - inclusiv jurnalistul saudit Jamal Khashoggi - fata de 18 anul trecut. In schimb, numarul de jurnalisti ucisi in conflicte…

- Președintele rus Vladimir Putin va avea o intalnire oficiala cu prințul saudit Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, cei doi vor discuta despre piața…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a exclus marti ca printul mostenitor saudit sa fi fost la curent cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca aceasta nu va ameninta relatia 'de neclintit' dintre Statele Unite si Arabia Saudita, relateaza AFP. 'S-ar putea foarte bine ca printul…

- Statele Unite ii vor trage la raspundere pe cei responsabili de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, de declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in Consulatul tarii sale. Cadavrul jurnalistului ar fi fost ulterior dezmembrat si decapitat, iar apoi, "dizolvat" mai usor, a informat un consilier al presedintelui Erdogan, scrie cotidianul turc Hurriyet. "In stadiul actual, vedem ca ei…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…