- Record de pelerini la Iași, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, numarul celor au ajuns pana acum la moaște il depașește pe cel inregistrat in anii anteriori. Pana duminica dupa-amiaza, peste 77.000 de pelerini au ajuns la racla, potrivit…

- De mai bine de 36 de ore, rauri de pelerini trec prin fata raclei Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Iasi. Este a doua zi a celui mai mare pelerinaj din Romania, care are loc, an de an, in inima Moldovei. Credinciosii asteapta ore in sir ca sa se inchine celei pe care multi o numesc Sfanta Bucurie.

- La 348 de ani de cand moastele Cuvioasei Parascheva ajungeau la Iasi, aduse de domnitorul Vasile Lupu din Constantinopol, in capitala Moldovei, un musulman din Istanbul vine sa ii multumeasca Sfintei. Mustafa este profesor de istorie si de patru ani, in fiecare octombrie se aseaza la rand sa ajunga…

- Pelerinajul prilejuit de hramul Sfintei Parascheva a inceput oficial vineri dimineata, cand erau asezati la coada aproximativ 15.000 de credinciosi, asteptand ca racla cu moastele Sfintei sa fie purtata in jurul Catedralei Metropolitane. La aceasta ora, numarul pelerinilor depaseste 20.000.

- Forfota mare, azi-noapte, in curtea catedralei din Voluntari. 8 mii de oameni au plecat in pelerinaj spre Iași, la Sfanta Parascheva. Anul acesta, un numar record de oameni s-a inscris la pelerinajul organizat de 15 ani de primaria Voluntari.

- Astazi a inceput pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. In perioada 11-15 octombrie, la Iași, pe langa moaștele Cuvioasei Parascheva, peșerinii se vor putea inchina și la moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia

- In data de 14 octombrie 2019, ziua de praznuire a Sfintei Parascheva, sute de mii de credincioși sunt așteptați la Iași, pentru cel mai mare pelerinaj din Romania. Mitropolia a facut public programul detaliat al evenimentelor prilejuite de sarbatoarea dedicata Sfintei Cuvioase Parascheva, ce vor avea…