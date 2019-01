Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o criza imobilizara care a distrus milioane de locuri de munca, piața muncii prezinta un șomaj sub 15 la suta, iar cetațenii romani ating un nou record de angajari. Un reportaj in exclusivitate al corespondentului TVR, Felix Damian.

- Un numar-record de zboruri cu avioane private este anuntat in imprejurimile statiunii elvetiene Davos cu prilejul celui de-al 49-lea Forum Economic Mondial, un eveniment cu problema incalzirii globale pe agenda.

- Agentia pentru controlul traficului aerian (DFS) din Germania a anuntat luni ca dronele au provocat un numar record de perturbari ale curselor aeriene in 2018, relateaza dpa. DFS, care se ocupa de traficul aerian militar si civil, a afirmat ca anul trecut a inregistrat 158 de perturbari, in…

- Un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) este in joc la categoria I a tragerii Loto 6/49 care are loc duminica, in timp ce la Noroc reportul depaseste 1,7 milioane lei (peste 363.500 de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa…

- Garda Civila spaniola a anuntat vineri confiscarea unei cantitati record de 2.700 de kilograme de marijuana de contrabanda, intr-o operatiune ce a dus la arestarea a 25 de persoane in diverse zone din tara, tr...

- Sezonul 2018-2019 este cel mai bogat de pana acum din punctul de vedere al competițiilor fotbalistice transmise de televiziunile din Romania. Bundesliga s-a intors pe „micile ecrane” ale romanilor dupa un sezon de absența, iar Digi Sport a cumparat drepturile tv ale Ligii Campionilor și Europa League,…

- Sectorul serviciilor a atras cel mai mare numar mediu de salariati, anul trecut, respectiv 35,4% din total, si cel mai mare numar de intreprinderi active - 46,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.Comparativ cu anul 2016 numarul total de companii a crescut…

- Cele mai recente date statistice publicate de Observatorul Permanent al Imigrației (28 martie 2018) arata ca în Spania au rezidența legala înregistrata 1.030.054 cetateni români, conform unui comunicat remis de PMB catre realitatea.net.