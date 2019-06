Romania este mentionata in raport ca tara aflata pe ''ruta balcanica'' in traficul heroinei, precum si in randul statelor care au inregistrat tendinte ascendente in prevalenta consumului de canabis din ultimul an in randul adultilor tineri. Nivelul precedent privind captura de cocaina, care dateaza din 2006, este depasit cu ''peste 20 de tone'', in timp ce numarul capturilor - peste 104.000 in 2017 - atinge un nivel record, precizeaza raportul, care subliniaza ca ''oferta nu a fost niciodata atat de semnificativa''. Numarul europenilor consumatorilor de cocaina, drog obtinut din frunzele arbustului…