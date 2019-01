Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, internaționalul roman in varsta de 25 de ani, a parasit in urma cu cateva momente cantonamentul Spartei Praga din Spania. Mijlocașul pleaca in Emiratele Arabe Unite, pentru o suma situata in jurul a 10 milioane de euro, dupa cum anunța in exclusivitate Gazeta Sporturilor. ...

- Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit, Sir Alan Duncan, i-a transmis ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, ca indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie vor fi respectate, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Grecia, Bulgaria, Slovenia, Letonia, Spania, Marea Britanie si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care aveau, in 2016, cel mai mic numar de medici generalisti raportat la populatie, potrivit datelor publicate dde Oficiul European de Statistica (Eurostat). Conform datelor publicate joi de Eurostat,…

- Cristian Alin Sandulache, 35 de ani, liderul unei retele de teroare in Asturia, a fortat zeci de romance, cu violenta extrema, sa se prostitueze in cluburi din Llanera si Siero. A reusit sa le aduca din tara in Spania promitandu-le un loc de munca si o viata mai buna. Tribunalul Provincial l-a condamnat…

- Un numar record de 2,152 milioane de turisti din lumea intreaga au vizitat in 2018 fostul lagar nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau, cu 50.000 de persoane mai mult decat in 2017, anul precedentului record, se afirma intr-un mesaj publicat vineri pe site-ul muzeului, informeaza AFP. Aproximativ…

- Un numar de 1.902 de militari romani vor participa anul viitor la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, cu 127 mai mult decat in 2018, a anuntat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, la finalul sedintei CSAT. "In CSAT am aprobat fortele si mijloacele care se trimit anul viitor,…

- Un numar de 22 de migranti sunt dati disparuti dupa ce ambarcatiunea in care se aflau a naufragiat in largul apelor marocane, a indicat duminica agentia oficiala de presa MAP, preluata de AFP, potrivit Agerpres.Alti trei migranti, cu cetatenie marocana, au inotat si au reusit sa ajunga pe…

- Un numar record de cereri pentru acordarea subventiilor au ajuns la Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura. Din luna februarie si pana in 31 octombrie agricultorii au depus aproape 7.400 de dosare, cu 26% mai multe decat in anul trecut.