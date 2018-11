Stiri pe aceeasi tema

- Cand auzi ce premii și diplome colecteaza primarul Dragoș Chitic pentru Piatra Neamț din diverse surse, ce deplasari de documentare face, singur sau insoțit, pentru a se perfecționa pe ogorul smart-city, pentru a șlefui potecile mobilitații urbane excepțional de durabile, eventual in hotarele iluzorii…

- Produse in valoare de 127,6 milioane de lei au fost vandute in mediul online pana la ora 16:30, mai mult cu 40% fata de anul trecut, iar cea mai semnificativa este o tranzactie cu aur in valoare de 129.635 lei, potrivit procesatorului de plati PayU Romania. Totalul volumelor achitate online pana la…

- Peste 620.000 de romani au plecat in strainatate doar in perioada 2015 - 2017, ceea ce inseamna aproximativ 3 % din totalul populatiei. Aproape jumatate dintre cei care au plecat sunt tineri cu varste intre 20 si 34 de...

- Ricky Kennedy, in varsta de 57 de ani a petrecut multe luni in spitale, luptandu-se cu o infecție, pe care a facut-o dupa ce și-a ros unghiile. Aceasta boala lovește atunci cand infecția detecteaza un sistem imunitar slabit, provocand organismul sa atace mai multe organe. „Sunt norocos ca inca mai sunt…

- Aflat acum in trupa Rapidului, in L3, internaționalul lituanian Deividas Matulevicius, 29 ani, avertizeaza ca terenul de la Vilnius estompeaza diferențele de valoare dintre echipe și spera ca Romania sa nu invinga joi seara. -Deividas, cum va fi pentru Romania partida de la Vilnius?-Foarte grea, din…

- Numarul restantierilor e mai mare fata de anii trecuti, atat din cauza schimbarilor fiscale intervenite, cat si din cauza blocajelor Spatiului Privat Virtual, un instrument prin care multi au incercat sa isi depuna declaratia on-line. Termenul limita de depunere a declaratiei 200 a fost 31 iulie.…

- Potrivit presei italiene, bucati de ciment din structura viaductului San Giacomo, parte din autostrada A24, au inceput sa se prabuseasca pe 10 septembrie. Au cazut chiar pe strazile orasului L’Aquila, autoritatile luand decizie de a opri traficul in cartierul San Giacomo, ca masura de precautie, scrie…