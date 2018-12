Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de vizitatori in zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobal, unde in 1986 a avut loc cel mai mare dezastru nuclear din istorie, a inregistrat o crestere rapida in ultimii ani, a declarat marti un ministru ucrainean, transmite Xinhua preluata de Agerpres. La o conferinta…

- Vouchere vacanta 2019. "Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom acorda voucherele de vacanta in valoare de 1.450 de lei angajatilor din sistemul public si in urmatorii doi ani, 2019 si 2020. Vorbim de o masura apreciata…

- Preferinta romanilor pentru destinatia Israel continua sa creasca, astfel ca destinatia a depasit deja tinta de 100.000 de turisti romani stabilita ca obiectiv pana la finalul anului 2018. Romania devine astfel principala tara din regiune ca sursa de...

- Trei persoane despre care se presupune ca s-au ratacit pe Muntele Semenic sunt cautate, vineri, de jandarmii montani si salvamontistii din Caras-Severin ... The post Trei turiști au disparut pe Muntele Semenic appeared first on Renasterea banateana .

- Managerii din constructii preconizeaza o crestere moderata a preturilor lucrarilor de constructii (sold conjunctural +10%), potrivit datelor anuntate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- San Marino, unul dintre cele mai mici state independente din lume, a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de turisti dintre toate statele europene - peste 30%. Alte destinatii cu cresteri semnificative ale numarului de vizitatori sunt Georgia,...

- Bucurestiul se afla anul acesta pe primul loc in topul destinatiilor europene ca potential de dezvoltare, cu o crestere estimata de 10,7% a numarului de turitsi, conform Indexului Global Mastercard de Destinatii Urbane 2018 realizat de Mastercard, locul secund fiind ocupat de Lisabona, urmata de Santa…

- ELKO, al doilea jucator de pe piata locala de distributie TT&C, cu venituri de 278 mil. lei in 2017, a inregistrat in primul semestru din acest an o crestere de 24% a businessului de solutii, care a devenit astfel una dintre zonele cu cea mai rapida crestere din cadrul companiei.