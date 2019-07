Număr impresionant de contracte cu statul, bifate de o firmă abonată la banii publici Firma clujeana Diferit SRL este omniprezenta la licitațiile din Bistrița-Nasaud de ani buni. De la reabilitari și intrețineri de drumuri, la deszapeziri, clujenii au prins tot ce se putea. Aceasta situație nu se intalnește doar in Bistrița-Nasaud ci, surpriza, in tot Ardealul. Diferit SRL a pus mana pe nu mai puțin de 131 de contracte cu statul. Diferit SRL caștiga licitații pe banda rulanta in Bistrița-Nasaud deja de ani buni. In 2013, Diferit a pus mana pe doua contracte ce se intindeau pe 48 de luni și vizau intreținerea drumurilor pe timp de vara. Lotul 1 valora 13,8 milioane de lei, iar lotul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

