Numar DUBLU de magazine online in 2018: Top curieri, valoarea pietei

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 1-5 octombrie 2018, in activitatea de control, sunt…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu aproape 35% in aceasta saptamana, comparativ cu perioada precedenta, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) de peste 1,5 ori, conform...

- EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prezinta evoluția pieței asigurarilor și situația petițiilor inregistrate la Autoritate in primul semestru al anului 2018. EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris,…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale (3,97 miliarde lei), iar 21% sunt prime aferente asigurarilor…

- ''La finalul lunii august 2018, Ministerul Finanțelor Publice a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a Codului fiscal. Modificarea vizeaza clarificarea tratamentului de TVA aplicabil cupoanelor valorice. Propunerea de legislație vine ca urmare a obligației statelor membre UE de a implementa…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a urcat cu 32% in perioada 13 - 17 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 157,473 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In perioada…

- In ultimele zile au aparut in presa informatii in legatura cu o noua formula de calcul a pensiei de stat. Desi noua lege a pensiilor care va cuprinde si aceasta formula nu este inca disponibila, in cele ce urmeaza voi prezenta implicatiile modificarii modalitatii de calcul a pensiei de stat considerand…