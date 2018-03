Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- In urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit in interior, ci in plan internațional, in funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia, spune Cozmin Gușa. Consultantul politic a prezentat și consecințele…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La mai putin de o saptamana dupa ce…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Actualul lider chinez ar putea fi presedinte pe viata, dar aici se termina comparatiile Saptamana aceasta este una semnificativa pentru istoria lunga si agitata a Chinei. Parlamentarii chinezi sunt asteptati sa valideze o propunere a responsabililor de rang inalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC)…

- China planuieste sa elimine autoritatea de reglementare a industriilor de media si divertisment si sa o inlocuiasca cu un nou organism, aflat sub un control mai strict al Partidului Comunist, scrie hollywoodreporter.com.

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Președintele chinez Xi Jinping (foto) poate ramane toata viața in aceasta funcție, dupa ce Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament prin care se elimina din Constituție limitarea la doua mandate. Mandatul actual al lui Xi Jinping se incheie…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii...

- Xi Jinping va fi reales presedinte al Republicii Populare Chineze, in mod formal, astazi, in cadrul sesiunii plenare anuale a Adunarii Nationale Populare (ANP). Asta dupa ce, la 25 februarie, Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- Cu un Xi Jinping care se poate mentine la putere pe termen nedefinit, China intra in grupul tot mai mare al tarilor conduse de maniera autoritara, o expansiune a acestui tip de regimuri care provoaca din ce in ce mai mult modelul democratic occidental, scrie AFP.

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Partidul Comunist din China a interzis folosirea pe internet a literei „N”, deoarece cenzorii chinezi incearca sa amuteasca criticile la adresa incercarii presedintelui Xi Jinping de a deveni lider pe viata.

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii mandatului de presedinte a lui Xi Jinnping, informeaza The Guardian.

- Ofensiva cenzurii continua in China, unde președintele Xi Jinping iși intarește poziția dictatoriala pe toate fronturile legislative. Ultima mutare: interzicerea literii "n" pe internet, scrie Digi24.ro.

- Presa din întreaga lume comenteaza decizia luata la sfârșitul saptamânii trecute, de catre conducerea chineza, de a renunța la limitarea la doua a numarului de mandate prezidențiale, noteaza RFI România.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Zeci de mii de soldati chinezi au fost trimisi intr-o misiune speciala la ordinul presedintelui chinez Xi Jinping. Impotriva desertificarii si poluarii, ei vor planta, intr-un singur an, cea mai mare padure artificiala din lume. In timp ce in Romania drujbele si joagarele nu se mai opresc. Va deveni…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Sefii a sase servicii de informatii din SUA, printre care NSA si CIA, au spus ca cetatenii nu ar trebui sa foloseasca smartphone-uri Huawei. Compania chineza a fost recent la un pas sa incheie parteneriate cu doi mari operatori telecom din America, Verizon si AT&T, dar eforturile i-au fost zadarnicite…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP. Theresa May si-a inceput vizita in marele…

- „Oceanul Cartilor" este o biblioteca din China deschisa pe 1 octombrie 2017. Aceasta adaposteste un numar impresionant de carti: 1,2 milioane de titluri. Biblioteca este situata in centrul cultural al districtului Binhai din Tianjin, o metropola din Beijing, China. Biblioteca de 33.700m2 a fost proiectata…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat noi interdictii care se adauga la cele deja existente si deja numeroase intr-o China care altfel se ambitioneaza sa devina un punct de neocolit al relatiilor si afacerilor internationale. Potrivit unei decizii a Administratiei generale a presei, editurilor, radiodifuziunii,…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Calul din Garda republicana oferit de presedintele francez, Emmanuel Macron, presedintelui chinez, Xi Jinping, se afla în prezent în carantina la Beijing, a anuntat marti presa oficiala, care a publicat imagini cu acest animal, fotografiat în timp ce se afla într-o boxa, informeaza…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput astazi prima sa vizita de stat in China, insotit de sotia sa, Brigitte, in orasul nordic Xi’an, faimos pentru soldatii de teracota construiti cu 250 de ani inaintea erei noastre si fost punct de plecare pe vechiul Drum al Matasii.

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- In discursul sau din octombrie 2017, in cadrul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, președintele Xi Jinping a declarat negru pe alb ca țara sa are nevoie de o armata pregatita oricand sa lupte și sa caștige razboaie, subliniind faptul ca latura militara va capata un rol proeminent…

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii ne anunța triumfalist într-un comunicat de presa, publicat de pagina web a instituției, ca joi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind lansarea negocierilor bilaterale pe marginea Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova…

- Administratia de la Beijing a respins vehement acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind alimentarea cu petrol a Coreei de Nord, presa chineza denuntand comportamentul liderului de la Casa Alba.

- Donald Trump se arata foarte dezamagit ca guvernul chinez alimenteaza cu petrol Coreea de Nord. El a avertizat ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la soluțonarea pe cale pașnica a crizei nord-coreene.

- In acest moment al anului, smogul (ceata si fumul) din Beijing, China, poate fi copleșitor. In tot orașul, aceasta ceața / smog oprește stralucirea soarelui. Cu toate acestea problemele de poluare nu au afectat activitatea financiara. Incurajator, noi continuam sa vedem o deschidere suplimentara a piețelor…