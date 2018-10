“Numai pentru asta Dăncilă ar trebui să PLECE azi acasă” Exista riscul ca in cațiva ani sa nu mai avem dreptul sa spunem nimic, sa nu mai avem dreptul sa ieșim din țara. Nu au voie sa evite un raspuns, numai pentru reacția asta Dancila ar trebui sa plece azi acasa”, a spus actorul. Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnalisti daca are un mesaj pentru victimele de la Colectiv, insa ea nu a raspuns intrebarii si a plecat . Viorica Dancila a raspuns in schimb intrebarilor jurnalistilor despre evaluarea ministrilor Cabinetului sau si despre eventuala remaniere guvernamentala, precum si despre preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal de alarma a fost tras, astazi, de deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu. La trei ani de la tragedia de la Colectiv, parlamentul a atras atenția ca in Romania nu poate fi tratat nici macar un pacient cu arsuri mari. In aceste condiții, singurul deznodamant in cazul unui astfel de pacient este…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-au contrazis joi pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a afirmat ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- Secția de procurori din CSM a decis, miercuri, in unanimitate, sa recomande ca prevederile din OUG pe legile justiției sa se aplice pentru viitor, a anunțat vicepreședintele Consiliului, Codruț Olaru, care a mai precizat ca, dupa parerea membrilor CSM, nu ar trebui sa plece niciun ...

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, in cadrul careia va rosti o alocuțiune in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE.In…

- Premierul Viorica Dancila a participat, miercuri, in Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din Romania, intr-o sesiune plenara care a avut loc la Strasbourg. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a subliniat din nou faptul ca CE va lua masuri impotriva Romaniei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Cabinetului au discutat astazi, la Palatul Victoria, cu delegația Consiliului de Afaceri Americano – Roman (AMRO), condusa de președintele executiv al AMRO, Eric Stewart, despre oportunitațile de dezvoltare a investițiilor in Romania, parghie de…

- Romania este aliat ferm si responsabil al Statelor Unite, iar pentru dezvoltarea cooperarii in cadrul Parteneriatului Strategic este nevoie de cat mai multe investitii, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Palatul Victoria, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu cu delegatia Consiliului…