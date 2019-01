Baia Mare: 13 donatori de organe si zeci de vieti salvate in 2018

In cursul anului 2018, in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare au avut loc prelevari de organe de la 13 donatori in moarte cerebrala. Potrivit medicului coordonator al Programului de Transplant, dr. Stoicovici Adriana, medic primar ATI,…