Nudiștii, victime preferate ale hoților. Zeci de turiști au rămas fără hainele de pe plajă Fenomen bizar pe plajele de nudiști din Barcelona: sute de turiști au descoperit ca le-au fost furate hainele în timp ce faceau baie în mare.

În acest sezon estival, numarul jafurilor din Barcelona a explodat. 853 de turiști au depus plângere la poliție, dupa ce au fost pradați de hoți. Mulți dintre ei au pațit-o pe plajele pentru nudiști, în timp ce faceau baie în mare. La întoarcere, s-au trezit ca au ramas fara haine și ca este puțin cam complicat sa se întoarca dezbracați la cazare.

…

Sursa articol si foto: timpul.md

