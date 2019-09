Nude, noul trend al sezonului toamnă-iarnă 2019-2020 Nude este noul trend al sezonului toamna-iarna 2019-2020. Asta ne spun colecțiile celebrilor designeri care au participat la Saptamana Modei de la Milano. In ținute create in diverse nuanțe de nude, modelele au defilat pe unul dintre cele mai mari podiumuri ale lumii pentru a prezenta noul trend al acestei toamne. Vezi in Galeria FOTO mai multe imagini cu cele mai noi colecții ale sezonului. Sursa foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

