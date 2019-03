Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ldquo;SNN" informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii unui acord cadru cu o durata de 8 ani cu GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH GE Global Parts amp; Products GmbH. Potrivit unei informari venite din partea Nuclearelectrica, societatea are…

- IAR Brasov a obtinut un profit net de 28,7 milioane lei, in 2018, in crestere cu 18,8% fata de anul anterior, se arata intr-un raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.Citește și: Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca indicele ROBOR la 3 luni a scazut…

- Combinatul Oltchim a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,142 miliarde lei, cu 180 milioane lei (19%) mai mare fata de cea din 2017, conform rezultatelor financiare preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul brut a crescut cu 36 milioane lei (54%) comparativ…

- Societatea Electrica a afisat un profit net consolidat in valoare de 230 milioane de lei, in crestere cu 34,3% fata de anul 2017, potrivit rezultatelor preliminare neauditate la 31 decembrie 2018, transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Profitul net individual (preliminar neauditat)…

- Nuclearelectrica (SNN) a afisat un profit in crestere cu 27,4% pentru anul trecut, rezultatul net cifrandu-se la 390,545 milioane de lei, fata de 306,542 in anul precedent, potrivit rezultatelor companiei transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Profitul net pe actiune a crescut la…

- Profitul operational al Grupului KMG International (KMGI) in Romania a atins 249,7 milioane de dolari in anul 2018, iar profitul net a depasit 86 de milioane de dolari, conform rezultatelor neauditate transmise miercuri de KMGI Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Google cumpara o tehnologie smartwatch secreta de la Fossil pentru 40 de milioane de dolari. Compania Fossil a declarat joi ca unii membri ai echipei de cercetare și dezvoltare se vor alatura Google, de asemenea.

- Facebook va investi 300 de milioane de dolari in urmatorii trei ani in diverse proiecte de jurnalism, in special pentru a favoriza informatia locala, care este deosebit de afectata de revolutia digitala, au anuntat marti reprezentantii companiei americane, citati de AFP preluata de Agerpres. …