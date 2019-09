Nuclearelectrica: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Naţional Reactorul 1 a fost oprit controlat in dimineata zilei de 18 septembrie in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie a unor neetanseitati (”scurgere minora de agent de racire”) din sistemul primar de transfer al caldurii al reactorului Unitatii 1.



”Conform procedurilor specifice ale CNE Cernavoda, efectuarea lucrarilor de remediere se poate realiza numai cu Unitatea in stare oprita. Oprirea controlata nu a avut impact asupra securitatii nucleare, personalului, populatiei si mediului inconjurator, lucrarile de remediere fiind realizate in conformitate cu procedurile aplicabile in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

